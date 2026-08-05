Ποιες είναι οι οικονομικές λεπτομέρειες για τη συμφωνία που έκανε ο Παναθηναϊκός για την απόκτηση του Λιβάι Γκαρσία.

Ο Παναθηναϊκός με γρήγορες κινήσεις κατάφερε να ολοκληρώσει την απόκτηση του Λιβάι Γκαρσία, τον οποίο και ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης (04/08).

Μάλιστα, πρόλαβε να τον δηλώσει και στην ευρωπαϊκή του λίστα, για τις αναμετρήσεις με την ΤΣΣΚΑ 1948, στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Τουλάχιστον, όσον αφορά τον επαναληπτικό, αφού στο πρώτο παιχνίδι θα βρεθεί στις εξέδρες του ΟΑΚΑ, για να παρακολουθήσει την προσπάθεια της νέας του ομάδας.

Ο Λιβάι Γκαρσία πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στη Ρωσία και την Τετάρτη (05/08) έφτασε στην Αθήνα για να ενσωματωθεί με τη νέα του ομάδα.

Από εκεί και πέρα, έχει ενδιαφέρον να δούμε και τις οικονομικές λεπτομέρειες του deal μεταξύ των δύο πλευρών.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός αποκτά τον πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ ως δανεικό από τη Σπαρτάκ Μόσχας, μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Το «ενοίκιο» ανέρχεται σε ένα ποσό που φτάνει τα 800.000 ευρώ.

Παράλληλα, στη συμφωνία έχει συμπεριληφθεί προαιρετική οψιόν αγοράς, που βρίσκεται στα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά το συμβόλαιο του Λιβάι Γκαρσία, αυτό είναι αισθητά πιο χαμηλό, συγκριτικά με τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ που λάμβανε στη Ρωσία. Για την ακρίβεια, για τον χρόνο που θα φορέσει τα «πράσινα» θα λάβει ένα ποσό λίγο πάνω από τα 2 εκατομμύρια ευρώ.