Γνωστοί έγιναν οι ποδοσφαιριστές, που επέλεξε ο Ραζβάν Λουτσέσκου για την απαιτητική «αποστολή» του ΠΑΟΚ στην έδρα του Λεβαδειακού (30/11, 19:00).

Μία σπουδαία αναμέτρηση κάνει «σέντρα» σε λίγα λεπτά για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο ΠΑΟΚ έχει ταξιδέψει στη Βοιωτία για να αντιμετωπίσει τον Λεβαδειακό (30/11, 19:00). Σε μία απ’ τις πιο δύσκολες «αποστολές» κάθε ομάδας του πρωταθλήματος.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης, έγιναν γνωστές και οι ενδεκάδες των δύο ομάδων.

Ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει με τον Γίρι Παβλένκα κάτω από την εστία. Δεξιά στην άμυνα θα είναι ο Τζόντζο Κένι, αριστερά, Γκρεγκ Τέιλορ, ενώ στα στόπερ οι Ντέγιαν Λόβρεν με τον Τόμας Κεντζιόρα.

Στα χαφ θα παίξουν οι Μαγκομέντ Οζντόεφ και Σουαλιχό Μεϊτέ, ενώ μπροστά τους θα είναι ο Λούκα Ιβάνουστες.

Στο ένα άκρο της επίθεσης θα είναι ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, στο άλλο ο Τάισον και στην κορυφή ο Γιώργος Γιακουμάκης.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Λόβρεν, Κεντζιόρα, Τέιλορ, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Τάισον, Ιβάνουσετς, Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης.

Στον πάγκο θα είναι οι: Τσιφτσής, Γκουγκεσασβίλι, Σάστρε, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Καμαρά, Μπιάνκο, Χατσίδης, Ντεσπόντοβ, Τσάλοφ, Μύθου.