Η εκπληκτική επίδοση που έχει ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς και το «τσεκ», που θέλει να βάλει με τον Λεβαδειακό.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς βρίσκεται στον ΠΑΟΚ από το καλοκαίρι του 2020 και ήδη έχει προλάβει να ζήσει μεγάλες στιγμές. Παράλληλα, όμως, «κρατά» και μια σπουδαία πρωτιά. Απέναντι στον Λεβαδειακό, πάντως, ο Σέρβος ψάχνει κάτι παραπάνω.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά», στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, δοκιμάζεται εκτός έδρας, απέναντι στην έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος.

Πέρα από τους τρεις βαθμούς, που χρειάζεται για να παραμείνει κοντά στην κορυφή, αναζητά και μία άτυπη ρεβάνς, για τη βαριά ήττα (4-1), που γνώρισε στην ίδια έδρα, στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Ο 29χρονος Σέρβος, με τη σειρά του, θέλει να βάλει τον Λεβαδειακό σε μία δική του, ξεχωριστή λίστα.

Από την ημέρα που έκανε το ντεμπούτο του στα «ασπρόμαυρα», ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς αποτελεί έναν από τους «πυλώνες» του ΠΑΟΚ. Κάτι που μεταφράζεται και μέσα από τους αριθμούς.

Σε αυτό το διάστημα, λοιπόν, ο 29χρονος εξτρέμ μετρά 39 γκολ και 30 ασίστ, συνολικά, στο πλαίσιο του ελληνικού πρωταθλήματος. Έτσι, αποτελεί τον παίκτη με τη μεγαλύτερη συνεισφορά σε γκολ, από κάθε άλλον, από την στιγμή που ντεμπούταρε στη Stoiximan Super League.

Παράλληλα, ο Ζίβκοβιτς έχει ακόμα ένα «παράσημο». Έχει καταφέρει να καταγράψει γκολ ή ασίστ, απέναντι σε κάθε ομάδα που βρέθηκε αντιμέτωπος στο ελληνικό πρωτάθλημα, με εξαίρεση δύο περιπτώσεις. Τον Πανσερραϊκό και τον Λεβαδειακό!

Επομένως, το απόγευμα της Κυριακής (30.11, 19:00), θα έχει την ευκαιρία να «σβήσει» από το μπλοκάκι του τους Βοιωτούς και να αφήσει αποκλειστικά τον σύλλογο των Σερρών.