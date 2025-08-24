H νέα αγωνιστική χρονιά για τον ΠΑΟΚ ξεκινάει με εντός έδρας «δοκιμασία» απέναντι στην ΑΕΛ (24/08).
O «Δικέφαλος του Βορρά», μπορεί να έχει στο «μυαλό» του τη ρεβάνς με τη Ριέκα (28/08, 20:30), αλλά πρώτα προέχει η αναμέτρηση με την ομάδα της Λάρισας, που επιστρέφει στα «μεγάλα σαλόνια».
Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης, γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες των δύο ομάδων.
Για τον ΠΑΟΚ, κάτω από την εστία θα είναι ο Γίρι Παβλένκα. Δεξιά στην άμυνα θα είναι ο Τζοάν Σάστρε, ενώ αριστερά ο Γκρεγκ Τέιλορ. Κεντρικά στα μετόπισθεν θα είνα οι Ντέγιαν Λόβρεν και Γιάννης Μιχαηλίδης.
Στο κέντρο θα παίξουν οι Μαγκομέντ Οζντόεφ και Σουαλιχό Μεϊτέ, ενώ στο «10» θα είναι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Στο ένα «φτερό» της επίθεσης θα είναι ο Δημήτρης Χατσίδης, στο άλλο ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς και στην κορυφή ο Φέντορ Τσάλοφ.
H ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Σάστρε, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Χατσίδης, Τσάλοφ.
Στον πάγκο θα είναι οι: Γκουκεσασβίλι, Κένι, Μπάμπα, Θυμιάνης, Καμαρά, Ιβάνουσετς, Πέλκας, Τάισον, Κεντζιόρα, Ντεσπόντοφ, Γιακουμάκης, Μύθου.
Απ’ την άλλη, η ΑΕΛ θα ξεκινήσει την αναμέτρηση με τους: Μελισσάς, Δεληγιαννίδης, Παντελάκης, Τσάκλα, Koσονού, Στάικος, Πέρες, Ατανάσοφ, Μούργος, Τούπτα, Γιούσης.
Την ίδια ώρα, στον πάγκο θα είναι οι: Βενετικίδης, Αποστολάκης, Μπαγκαλιάνης, Αντράντα, Χατζηστραβός, Πασάς, Παπαγεωργίου, Γκαράτε, Σαγκάλ, Κοβάσεβιτς, Βαρσάμης, Σουρλής.