Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού, για την αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό (11/01, 21:00) και τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Το πρώτο ματς του Παναθηναϊκού για το 2026 θα γίνει στο ΟΑΚΑ. Οι «πράσινοι» φιλοξενούν τον Πανσερραϊκό (11/01, 21:00) για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League, σε ένα ματς, που θέλουν τη νίκη.

Κι αυτό, για να μην «χάσουν» την επαφή τους με την 4άδα. Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης έγιναν γνωστές και οι ενδεκάδες των δύο ομάδων.

Για τον Παναθηναϊκό κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Κωνσταντίνος Κότσαρης. Νταβίντε Καλάμπρια, Τιν Γεντβάι, Αχμέντ Τουμπά και Γιάννης Κώτσιρας θα είναι στην άμυνα.

Στα χαφ θα παίξουν οι Άνταμ Τσέριν και Πέδρο Τσιριβέγια, ενώ στη θέση «10» ο Φίλιπ Τζούρισιτς. Στο ένα «φτερό» της επίθεσης θα είναι ο Φακούντο Πελίστρι, στο άλλο ο Ανάς Ζαρουρί και στην κορυφή ο Ανδρέας Τεττέη.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Κότσαρης, Καλάμπρια, Τουμπά, Γεντβάι, Κώτσιρας, Ζαρουρί, Τσιριβέγια, Πελίστρι, Τζούρισιτς, Τσέριν, Τεττέη.

Στον πάγκο θα είναι οι: Τσάβες, Γείτονας, Ίνγκασον, Μλαντένοβιτς, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Σάντσες, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Μπόκος, Βιλέντα, Σφιντέρσκι.