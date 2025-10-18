Γνωστοί έγιναν οι ποδοσφαιριστές, που θα ξεκινήσουν την αναμέτρηση για τον Ολυμπιακό στην αναμέτρηση με την ΑΕΛ (18/10, 17:00).

H Stoiximan Super League βγαίνει από τον «πάγο» των εθνικών και είναι έτοιμη για την επανέναρξή της.

Η πρώτη χρονικά αναμέτρηση, που κάνει «σέντρα» είναι αυτή ανάμεσα στην ΑΕΛ και τον Ολυμπιακό (18/10, 17:00).

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλει να πάρει το «διπλό», ώστε να πάει… ήσυχος στην Ισπανία, ενώ η ομάδα της Λάρισας περνάει σε μία νέα «εποχή», μετά την απομάκρυνση του Γιώργου Πετράκη.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη του ματς έγιναν γνωστές και οι ενδεκάδες των δύο ομάδων.

Για τον Ολυμπιακό, κάτω από την εστία θα είναι ο Κωνσταντής Τζολάκης. Δεξιά στην άμυνα θα είναι ο Κοστίνια, ενώ αριστερά ο Φρανσίσκο Ορτέγκα.

Στα μετόπισθεν θα παίξουν οι Παναγιώτης Ρέτσος και Γκουστάβο Μάνσα. Στα χαφ θα είναι οι Λορέντσο Σιπιόνι, Σαντιάγο Έσε και στο «10» ένας εκ των Τσικίνιο ή Γιουσούφ Γιαζίτσι.

Όποιος δεν κινηθεί στον άξονα θα είναι στο ένα άκρο της επίθεσης, ενώ στο άλλο ο Ντανιέλ Ποντένσε και στην κορυφή ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ορτέγκα, Κοστίνια, Μάνσα, Ρέτσος, Σιπιόνι, Έσε, Τσικίνιο, Γιαζίτσι, Ποντένσε, Ελ Κααμπί.

Στον πάγκο θα είναι οι: Πασχαλάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γιάρεμτσουκ, Γκαρθία, Βέζο, Ονιεμαέτσι, Καμπελά, Μουζακίτης.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΛ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against AEL is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#OlympiacosFC #AELOLY #slgr pic.twitter.com/LnPGsaAWOQ — Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 18, 2025

Γνωστές έγιναν και οι επιλογές του Στέλιου Μαλεζά, με την ΑΕΛ να ξεκινάει με τους: Μελίσσας, Δεληγιαννίδης, Κοβάτσεβιτς, Τσάκλα, Μπαγκαλιάνης, Στάικος, Πέρες, Χατζηστραβός, Μούργος, Ουάρντα, Πασάς.

Την ίδια ώρα, στον πάγκο θα είναι οι: Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Ηλιάδης, Αντράντα, Ουατάρα, Παπαγεωργίου, Γκαράτε, Τούπτα, Βινιάτο, Παυλής, Γιούσης.