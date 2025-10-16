Ο Τσικίνιο θέλει να συνεχίσει ένα σερί που «τρέχει», ώστε να «φτάσει» σε κάτι που είχαν πετύχει οι Γιουσέφ Ελ Αραμπί και Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Ο Τσικίνιο διανύει μία εξαιρετική περίοδο το τελευταίο διάστημα, με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός, στα 8 ματς που έχει αγωνιστεί μέχρι στιγμής σε όλες τις διοργανώσεις, μετρά 4 γκολ και 1 ασίστ, όντας κομβικός για τους Πειραιώτες.

Μάλιστα, ο 30χρονος έχει πετύχει και τα τρία τελευταία τέρματα των «ερυθρολεύκων» στην Stoiximan Super League.

O Τσικίνιο δείχνει τον «δρόμο» για τον Ολυμπιακό Ο Τσικίνιο πρωταγωνιστεί στη φετινή σεζόν για τον Ολυμπιακό, όμως οι Πειραιώτες χρειάζονται κι άλλους σαν τον Πορτογάλο.

Αρχικά, ήταν εκείνος που χάρισε τους τρεις βαθμούς στον Ολυμπιακό, στο ματς με τον Λεβαδειακό στο Γ. Καραϊσκάκης, σκοράροντας δύο φορές, για να γράψει το τελικό 3-2. Την αμέσως επόμενη αγωνιστική, βρήκε δίχτυα και απέναντι στον ΠΑΟΚ, στην Τούμπα, όμως εν τέλει οι Θεσσαλονικείς κατάφεραν να επικρατήσουν με 2-1.

Στην αναμέτρηση κόντρα στην ΑΕΛ (18/10, 17:00), λοιπόν, ο Τσικίνιο θα έχει μπροστά του μία ιδιαίτερη «πρόκληση». Σε περίπτωση που καταφέρει να βρει πρώτος δίχτυα για τον Ολυμπιακό, τότε θα έχει σημειώσει το τέταρτο διαδοχικό τέρμα για τους Πειραιώτες, στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Εάν πράγματι γίνει κάτι τέτοιο, τότε ο Πορτογάλος θα γίνει μόλις ο τρίτος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, που φτάνει στο εν λόγω επίτευγμα από το 2020/21 και έπειτα, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο OPTA.

Οι μοναδικοί που το είχαν πετύχει, ήταν οι δύο Μαροκινοί στράικερ των «ερυθρολεύκων». Ο λόγος, φυσικά, για τους Γιουσέφ Ελ Αραμπί και Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Ο πρώτος το πραγματοποίησε τον Δεκέμβριο του 2021, ενώ ο νυν ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, είχε σημειώσει και εκείνος με τη σειρά του τέσσερα διαδοχικά γκολ, τον Φεβρουάριο του 2024.