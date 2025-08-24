Η ΑΕΚ είναι έτοιμη, για την πρώτη της αναμέτρηση στην «εποχή Μάρκο Νίκολιτς». Η «Ένωση» κάνει πρεμιέρα στη Stoiximan Super League, απέναντι στον Πανσερραϊκό (24/08, 20:15) στην OPAP Arena.  

Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης, έγιναν γνωστές και οι επιλογές του Σέρβου τεχνικού για τη βασική ενδεκάδα.  

Γιατί ο Πανσερραϊκός δεν θα έχει τον προπονητή του, στο ματς με την ΑΕΚ;

Πανσερραϊκός Κρίσταν Μπάτσι

Ο Πανσερραϊκός ταξιδεύει στην Αθήνα, για να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ, στην πρεμιέρα της Stoiximan Super League, αλλά δεν θα έχει στον πάγκο τον προπονητή του.

ole.gr

Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Θωμάς Στρακόσα. Δεξιά στην άμυνα θα είναι ο Λάζαρος Ρότα, ενώ αριστερά ο Τζέιμς Πενράις.  

Το δίδυμο στα στόπερ θα έχει τους Αρόλντ Μουκουντί και Ντομαγκόι Βίντα.  

Στο κέντρο θα είναι οι Πέτρος Μάνταλος και Ορμελίν Πινέδα, ενώ η τετράδα της επίθεσης θα έχει τους Ζίνι, Αμπουμπακαρί Κοϊτά, Νίκλας Ελίασον και Φραντζί Πιερό. 

H ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Μουκουντί, Πενράις, Πινέδα, Μάνταλος, Ελίασον, Κοϊτά, Ζίνι, Πιερό. 

Στον πάγκο θα είναι οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Πήλιος, Οντουμπάτζο, Κοσίδης, Ρέλβας, Χρυσόπουλος, Γιόνσον, Μαρίν, Λιούμπιτσιτς, Κολιμάτσης, Κουτέσα.

Την ίδια ώρα, γνωστή έγινε και η ενδεκάδα του Πανσερραϊκού. Τα «λιοντάρια» θα ξεκινήσουν με τους: Τιναγκλίνι, Γκελσασβίλι, Ντε Μάρκο, Λύρατζης, Τσαούσης, Λιάσος, Γκουγιαμέρ, Ομεόνγκα, Γουάγκιου, Γκριν, Ιβάν. 

Στον πάγκο θα είναι οι: Τσομπανίδης, Σακαλίδης, Καρασαλίδης, Φέλτες, Δοϊρανλής, Γεωγριάδης, Ρουμιάντσεφ, Μασκανάκης, Σοφιανός, Μπανζάκι, Φάλε, Λέο. 