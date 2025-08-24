Γνωστές έγιναν οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς, για την αναμέτρηση της ΑΕΚ απέναντι στον Πανσερραϊκό (24/08, 20:15).

Η ΑΕΚ είναι έτοιμη, για την πρώτη της αναμέτρηση στην «εποχή Μάρκο Νίκολιτς». Η «Ένωση» κάνει πρεμιέρα στη Stoiximan Super League, απέναντι στον Πανσερραϊκό (24/08, 20:15) στην OPAP Arena.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης, έγιναν γνωστές και οι επιλογές του Σέρβου τεχνικού για τη βασική ενδεκάδα.

Γιατί ο Πανσερραϊκός δεν θα έχει τον προπονητή του, στο ματς με την ΑΕΚ; Ο Πανσερραϊκός ταξιδεύει στην Αθήνα, για να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ, στην πρεμιέρα της Stoiximan Super League, αλλά δεν θα έχει στον πάγκο τον προπονητή του.

Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Θωμάς Στρακόσα. Δεξιά στην άμυνα θα είναι ο Λάζαρος Ρότα, ενώ αριστερά ο Τζέιμς Πενράις.

Το δίδυμο στα στόπερ θα έχει τους Αρόλντ Μουκουντί και Ντομαγκόι Βίντα.

Στο κέντρο θα είναι οι Πέτρος Μάνταλος και Ορμελίν Πινέδα, ενώ η τετράδα της επίθεσης θα έχει τους Ζίνι, Αμπουμπακαρί Κοϊτά, Νίκλας Ελίασον και Φραντζί Πιερό.

H ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Μουκουντί, Πενράις, Πινέδα, Μάνταλος, Ελίασον, Κοϊτά, Ζίνι, Πιερό.

Στον πάγκο θα είναι οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Πήλιος, Οντουμπάτζο, Κοσίδης, Ρέλβας, Χρυσόπουλος, Γιόνσον, Μαρίν, Λιούμπιτσιτς, Κολιμάτσης, Κουτέσα.

Την ίδια ώρα, γνωστή έγινε και η ενδεκάδα του Πανσερραϊκού. Τα «λιοντάρια» θα ξεκινήσουν με τους: Τιναγκλίνι, Γκελσασβίλι, Ντε Μάρκο, Λύρατζης, Τσαούσης, Λιάσος, Γκουγιαμέρ, Ομεόνγκα, Γουάγκιου, Γκριν, Ιβάν.

Στον πάγκο θα είναι οι: Τσομπανίδης, Σακαλίδης, Καρασαλίδης, Φέλτες, Δοϊρανλής, Γεωγριάδης, Ρουμιάντσεφ, Μασκανάκης, Σοφιανός, Μπανζάκι, Φάλε, Λέο.