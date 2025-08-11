Ο προπονητής της Σαχτάρ, Αρντά Τουράν, πριν ο Παναθηναϊκός βρεθεί ξανά στον δρόμο του, «ξέσπασε» για μια ισοπαλία της ομάδας του.

Η Σαχτάρ βίωσε δύσκολες καταστάσεις στο ματς της Κυριακής (10/08), λίγες ημέρες προτού ο Παναθηναϊκός βρεθεί ξανά στον δρόμο της.

Για την ακρίβεια, μόλις τέσσερις ημέρες πριν τη ρεβάνς που θα καθορίσει ποιος θα συνεχίσει στα Play Offs του Europa League και ποιος σε εκείνα του Conference League.

Μετά το 0-0 (07/08) στο ΟΑΚΑ, όπου τις μεγαλύτερες ευκαιρίες για γκολ τις είχε ο Παναθηναϊκός, οι Ουκρανοί δεν γεύτηκαν τη χαρά της νίκης για δεύτερο σερί ματς. Αυτήν τη φορά, όμως, «πόνεσε» περισσότερο, εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο ήρθε η ισοπαλία.

Απέναντι στην Καρπάτι Λβιβ, η Σαχτάρ προηγήθηκε τρεις φορές και ισοφαρίστηκε ισάριθμες! Έτσι, το ματς έληξε στο 3-3 (10/08), γεγονός που έκανε έξαλλο τον προπονητή της Σαχτάρ, Αρντά Τουράν.

«Έπρεπε να έχουμε παίξει πολύ καλύτερα, αλλά αρχίζει και βγαίνει πλέον η κόπωση των παικτών από το γεμάτο πρόγραμμα και τις συνεχείς αγωνιστικές υποχρεώσεις από τα προκριματικά», ανέφερε αρχικά, για να συμπληρώσει.

«Δεν είμαι εδώ για να ψάχνω για δικαιολογίες. Το μόνο που μπορώ και θέλω να πω είναι ότι θα ψάξω για λύσεις στα προβλήματα. Όταν παίζουμε έτσι δεν μπορούμε να λεγόμαστε μεγάλη ομάδα, είναι απαράδεκτο να δεχόμαστε τρία τέρματα σε 90 λεπτά αγώνα».

Υπενθυμίζεται πως ο Αρντά Τουράν, μετά και το Παναθηναϊκός-Σαχτάρ στο ΟΑΚΑ, στο πρώτο μεταξύ τους ματς, είχε μία μικρή «έκρηξη», μιλώντας για πέναλτι που δεν δόθηκε στην ομάδα του.