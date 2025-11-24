Ο Παναθηναϊκός περιμένει ευχάριστα νέα από τον Πέδρο Τσιριβέγια, αλλιώς θα αγωνιστεί με δίδυμο «έκτακτης ανάγκης» στα χαφ.

Ο Παναθηναϊκός «πέρασε» από την έδρα του Πανσερραϊκού επιβλητικά (23/11, 3-0), αλλά η αναγκαστική αλλαγή του Πέδρο Τσιριβέγια στο 42′ προβληματίζει.

Ο λόγος απλός: το επερχόμενο ματς με τη Στουρμ Γκρατς στο ΟΑΚΑ, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League, και το σενάριο να «συνδυαστεί», με τα υπόλοιπα προβλήματα στον άξονα.

Αν ο Πέδρο Τσιριβέγια δεν καταφέρει να είναι απόλυτα έτοιμος, τότε ο Παναθηναϊκός μένει ουσιαστικά με έναν καθαρό κεντρικό χαφ στη διάθεσή του: τον Τσέριν.

Ο Μανώλης Σιώπης είναι τιμωρημένος και αυτό περιορίζει τις επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ. Σε ένα απαιτητικό και κρίσιμο ευρωπαϊκό παιχνίδι.

Αν ο Τσιριβέγια δεν είναι σε θέση να δώσει λεπτά, τότε οι επιλογές φτάνουν αναγκαστικά γύρω από τους Τσέριν – Μπακασέτα.

Ο Τσέριν ως πιο κλασικός χαφ και ο Μπακασέτας ως μια λύση που μπορεί να τραβηχτεί χαμηλότερα στο γήπεδο, εφόσον χρειαστεί, ώστε να καλυφθούν τα κενά στη δημιουργία αλλά και να υπάρξει καλύτερη ισορροπία στον άξονα.