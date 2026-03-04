O Ραζβάν Λουτσέσκου έχει βρει έναν «κρυφό άσο» στο μανίκι του, που τον τελευταίο καιρό κάνει εκπληκτική δουλειά, μέσα σε λίγα λεπτά συμμετοχής!

Ο ΠΑΟΚ τον τελευταίο καιρό έχει «χτυπηθεί» από την ατυχία. Πολλοί τραυματισμοί, πολλές απουσίες και σε ματς πολύ κομβικά για τη σεζόν.

Γι’ αυτό και ο Ραζβάν Λουτσέσκου έριξε μία καλύτερη ματιά στο ρόστερ του, για να «ψάξει» νέες λύσεις.

Μία εξ αυτών ήταν και ο Δημήτρης Χατσίδης, που έχει αποδειχθεί «λίρα 100» για τον ΠΑΟΚ. Ο νεαρός εξτρέμ, τον τελευταίο καιρό έχει πάρει αρκετό χρόνο συμμετοχής και έχει δείξει πολύ θετικά πράγματα.

Το πιο αξιοσημείωτο από όλα; Πως από την ημέρα, που μπόρεσε να έχει την πρώτη του συμμετοχή σε γκολ με την ομάδα του, «δουλεύει» με ακρίβεια… ρολογιού!

Φωνάζει «παρών» κάθε 56 λεπτά

Ως «αφετηρία» θα έχουμε την 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League, όταν και ο ΠΑΟΚ φιλοξένησε τον ΟΦΗ (18/01, 3-0). Τότε οι Θεσσαλονικείς είχαν κερδίσει με σχετική ευκολία, αλλά το μεγαλύτερό τους «κέρδος» ήταν ο Δημήτρης Χατσίδης.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός είχε συμμετοχή σε δύο γκολ της ομάδας του με ασίστ και «ξεκίνησε» να γράφει ένα τρομερό σερί.

Από τότε, έχουν υπάρξει ακόμα τέσσερις φορές, που έχει συμβολή σε γκολ του ΠΑΟΚ και μάλιστα σε χρόνο… μηδέν. Από τις 18 Γενάρη και έπειτα, ο 19χρονος μεσοεπιθετικός έχει παίξει 502 λεπτά σε όλες τις διοργανώσεις.

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Κάθε 83 λεπτά συμμετοχής, ο «Δικέφαλος του Βορρά» παίρνει ένα γκολ ή μία ασίστ από τον ποδοσφαιριστή του!

Όχι και άσχημα, για τον Δημήτρη Χατσίδη, που τον τελευταίο καιρό «ζει» το απόλυτο όνειρο.