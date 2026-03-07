Η πιθανή ενδεκάδα της ΑΕΚ για την αναμέτρηση με αντίπαλο την ΑΕΛ στην Allwyn Arena.

H ΑΕΚ θα ψάξει την επιστροφή της στις νίκες κόντρα στην ΑΕΛ (07/03, 18:00), την οποία υποδέχεται στην Allwyn Arena, στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Παράλληλα, θέλει να παραμείνει στην πρώτη θέση, εκεί όπου ισοβαθμεί στους 53 βαθμούς μαζί με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, οι οποίοι κοντράρονται μεταξύ τους την Κυριακή (08/03, 21:00).

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν θα είναι στον πάγκο της «Ένωσης», καθώς την περασμένη αγωνιστική αντίκρισε την κόκκινη κάρτα και έτσι είναι τιμωρημένος.

Από εκεί και πέρα, το 4-4-2 φαντάζει δεδομένο. Κάτω από τα δοκάρια θα ξεκινήσει ο Στρακόσια, με τον Ρότα δεξιά, τους Μουκουντί-Ρέλβας στο κέντρο της άμυνας, ενώ αριστερά έχει προβάδισμα ο Πένραϊς.

Ο Πινέδα με τον Μαρίν θα κινούνται στον χώρο του άξονα, ενώ στο ένα «φτερό» θα βρεθεί ο Κοϊτά. Στην έτερη πλευρά, διεκδικούν φανέλα βασικού ο Ελίασον με τον Γκατσίνοβιτς.

Το επιθετικό δίδυμο δεν αλλάζει, με τους Γιόβιτς και Βάργκα να είναι στην «αιχμή του δόρατος».