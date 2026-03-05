ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και ΑΕΚ μπαίνουν στην τελική ευθεία. Ποιο είναι το πρόγραμμα των τριών αγωνιστικών που απομένουν για την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League;

ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και ΑΕΚ εισέρχονται στην τελική ευθεία της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League.

Οι τρεις διεκδικητές του τίτλου είναι ισόβαθμοι στην κορυφή του πρωταθλήματος, με τρεις αγωνιστικές να απομένουν, έως ότου ξεκινήσουν τα φετινά Play Offs.

Μετά από 23 αγωνιστικές, και οι τρεις είναι στους 53 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ είναι στην πρώτη θέση, ο Ολυμπιακός ακολουθεί στη δεύτερη και η ΑΕΚ στην τρίτη. Η κατάταξη της ισοβαθμίας προέκυψε από τα αποτελέσματα και τους βαθμούς που συγκέντρωσαν οι τρεις ομάδες στα μεταξύ τους παιχνίδια.

Ποια είναι, όμως, τα ματς που απομένουν για τους τρεις διεκδικητές, μέχρι το φινάλε της regular season;

Το σχόλιο του Ραζβάν Λουτσέσκου για τα πέναλτι, στο Κηφισιά-ΠΑΟΚ Τι ανέφερε ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, μετά το ματς απέναντι στην Κηφισιά, και πριν το ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό.

Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ

08/03 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

15/03 ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

22/03 Βόλος – ΠΑΟΚ

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού

08/03 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

14/03 ΟΦΗ – Ολυμπιακός

22/03 Ολυμπιακός ΑΕΛ

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ

07/03 ΑΕΚ – ΑΕΛ

15/03 Ατρόμητος – ΑΕΚ

22/03 ΑΕΚ – Κηφισιά