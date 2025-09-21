Τι σκέφτεται ο Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ απέναντι στην ΑΕΛ (21/09, 17:30). Ποιοι έχουν το προβάδισμα;

Η ΑΕΚ φιλοξενείται από την ΑΕΛ το απόγευμα της Κυριακής (21/09, 17:30) στο AEL FC Arena και ο Μάρκο Νίκολιτς έχει καταστρώσει τα πλάνα του για την αρχική ενδεκάδα, που θα κληθεί να βγάλει εις πέρας την αποστολή, σε πρώτη φάση. Γιατί έπειτα, υπάρχουν και οι λύσεις από τον πάγκο.

Ο Σέρβος προπονητής θέλει να δει την ομάδα του να κάνει το 4/4 στη Stoiximan Super League, αλλά γνωρίζει πως το έργο του μόνο εύκολο δεν θα είναι.

«Θα είναι ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι. Έχουν μεγάλο κίνητρο, από ό,τι βλέπω, για το παιχνίδι εναντίον μας, κάτι που είναι εντάξει, κάτι που είναι θεμιτό από την πλευρά τους, το να έχουν κίνητρο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με αυτό. Ελπίζω ότι οι συνθήκες και ο αγωνιστικός χώρος θα είναι καλός, το γήπεδο -από όσα ξέρω- είναι ένα καλό γήπεδο. Οπότε, θα είναι ένα κανονικό παιχνίδι ποδοσφαίρου» ανέφερε μεταξύ άλλων, μιλώντας στην κάμερα της COSMOTE TV.

Όσον αφορά την αρχική ενδεκάδα στο ΑΕΛ-ΑΕΚ; Προφανώς θα υπάρξουν πολλές αλλαγές συγκριτικά με το τελευταίο ματς, απέναντι στο Αιγάλεω.

Ο Στρακόσα θα επιστρέψει κάτω από τα δοκάρια, ενώ ο Λάζαρος Ρότα θα πάρει την θέση στο δεξί άκρο της άμυνας. Οι Πένραϊς και Πήλιος δίνουν «μάχη» για μία θέση στα αριστερά, ενώ δεδομένα οι Μουκουντί και Ρέλβας θα αποτελέσουν το κεντρικό αμυντικό δίδυμο.

Στα χαφ οι Μαρίν και Πινέδα θα πάρουν ξανά θέση βασικού, ενώ στα άκρα αναμένεται να ξεκινήσουν οι Ελίασον (δεξιά) και Κουτέσα (αριστερά).

Τέλος, είτε ο Μάνταλος, είτε ο Κοϊτά, θα παίξει πίσω από τον προωθημένο Γιόβιτς, που έχει προβάδισμα αντί του Πιερό.

Υπενθυμίζεται πως εκτός είναι ο Ζίνι, λόγω ενός μικρού προβλήματος από το ματς με το Αιγάλεω, ενώ οι Περέιρα και Γκατσίνοβιτς είναι ανέτοιμοι.