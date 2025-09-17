Απόλυτα ικανοποιημένος από ορισμένα πρόσωπα φάνηκε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου της νίκης της ΑΕΚ κόντρα στο Αιγάλεω.

Με το τρίποντο έφυγε η ΑΕΚ από τον κάκιστο αγωνιστικό χώρο του «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης» το μεσημέρι της Τετάρτης (17/9) στην πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η «Ένωση» είχε την ουσία παρότι ο προπονητής της άλλαξε κατά 11/11 το αρχικό της σχήμα, δίνοντας ανάσες αφενός και ευκαιρίες αφετέρου. Τη δυνατότητα να ντεμπουτάρουν ή να αποκτήσουν αγωνιστικό ρυθμό ενόψει της απαιτητικής συνέχειας, είχαν ορισμένα «φρέσκα» πρόσωπα, όπως ο Ζοάο Μάριο και ο Μάρκο Γκρούγιτς.

Ο συνονόματος του δεύτερου μάλιστα τεχνικός της ΑΕΚ, στάθηκε ιδιαίτερα στην απόδοση του αμυντικού μέσου της ομάδας, με μία ατάκα που «λέει» πολλά. Πιο συγκεκριμένα, ο Μάρκο Νίκολοτς αναφερόμενος στον συμπατριώτη του, σημείωσε πως είναι αυτό που έλειπε από τους «κιτρινόμαυρους», με τον ίδιο να ξεχωρίζει εντός του αγωνιστικού χώρου.

Μάλιστα το δικό του πόδι ήταν αυτό που έκοψε στη μέση την αντίπαλη άμυνα στο γκολ της ΑΕΚ, τροφοδοτώντας τον Πενράις και εκείνος με τη σειρά του τον Πιερό για το εύκολο τελειώμα και το 0-1 που έμεινε μέχρι το τέλος.

Κυριαρχικός στο παιχνίδι του, νικητής σε όλες σχεδόν τις εναέριες μονομαχίες, ο Γκρούγιτς έδωσε λόγους και αφορμές στον προπονητή του να χαμογελά. Όπως συνέβη και με τον Πορτογάλο διεθνή Ζοάο Μάριο που πιθανότατα θα είχε ανοίξει και λογαριασμό αν το γήπεδο δεν ήταν… χωράφι. Έφευγε γρήγορα στο ανοιχτό γήπεδο με αντίληψη και ικανότητα στο ένας με έναν, την οποία και φανέρωσε σε κάποια σημεία στα 30′ περίπου που αγωνίστηκε.

Το ντεμπούτο, η ουσία και το σερί της ΑΕΚ, ό,τι κρατάει από το «χωράφι» στο Αιγάλεω Επικίνδυνος σε πολλά σημεία ο αγωνιστικός χώρος στο Αιγάλεω, από το οποίο πέρασε η ΑΕΚ στην πρεμιέρα της στην League Phase του Κυπέλλου.

Πιο αναλυτικά τα όσα ανέφερε ο προπονητής της ΑΕΚ στη συνέντευξη Τύπου για τον Γκρούγιτς.

«Οι παίκτες πρέπει να κερδίζουν τον χρόνο τους βήμα-βήμα. Όπως συμβαίνει με κάθε νέο παίκτη. ΄Ήταν καλή ευκαιρία σήμερα να παίξει ο Ζοάο Μάριο ανεξαρτήτως αν δεν τον βοήθησε το γήπεδο για να φτιάξει μία καλύτερη φάση. Είχε ικανοποιητικό χρόνο συμμετοχής, όπως και ο Γκρούγιτς (90λεπτο). Σε υψηλές θερμοκρασίες. Μας βοήθησε πολύ, κέρδισε πολλές εναέριες μονομαχίες. Ήταν κάτι που μας έλειπε. Δεν είχαμε τον παίκτη που να καθαρίζει τις φάσεις και έπειτα να παίρνει την μπάλα. Οπότε οι παίκτες μπαίνουν από τον επόμενο αγώνα στο ροτέισον κανονικά. Έκανε και την τρομερή πάσα για να έρθει η ασίστ στο γκολ. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από την εμφάνισή του», δήλωσε ο κόουτς της ΑΕΚ.