Ο Τζέιμς Πενράις πραγματοποίησε μία πολύ καλή εμφάνιση στο ντεμπούτο του στη Stoiximan Super League. Τι ήταν αυτό, που τον έκανε να «ξεχωρίσει»;

Το πρώτο «τεστ» της ΑΕΚ στην «εποχή Μάρκο Νίκολιτς» στη Stoiximan Super League ήταν επιτυχημένο.

Η «Ένωση», με δύο γκολ πριν το ημίχρονο «καθάρισε» την υπόθεση-νίκη απέναντι στον Πανσερραϊκό (24/08, 2-0) και ξεκίνησε με το… δεξί στο πρωτάθλημα.

Ένας ποδοσφαιριστής, που μπόρεσε να «ξεχωρίσει» με την απόδοσή του ήταν ο Τζέιμς Πενράις.

Μάλιστα, μπόρεσε να «πιάσει» και μία κορυφή, μετά την πρεμιέρα της διοργάνωσης.

Το στοιχείο «κλειδί» του Πενράις

Η ΑΕΚ ήταν μόνιμη πηγή «κινδύνου» από τα άκρα της επίθεσής της, με τον Τζέιμς Πενράις να έχει ενεργή συμμετοχή σε αυτό το κομμάτι.

Η τελική του βαθμολογία ήταν 7.8, έχοντας μία απ’ τις υψηλότερες της ομάδας του. Σε 90’ λεπτά που έπαιξε μπόρεσε να κάνει ένα κλέψιμο, να κερδίσει 3/8 μονομαχίες που έδωσε, έχοντας και δύο τάκλιν.

Ωστόσο, αυτά που τον έκαναν να «ξεχωρίσει» ήταν τα όσα πραγματοποίησε στο επιθετικό κομμάτι. Είχε συνολικά 99 επαφές με την μπάλα, με το ποσοστό ευστοχίας του στις πάσες να είναι στο 94% (68/72).

Ποιο είναι το στοιχείο, που του «χάρισε» μία πρωτιά στη Stoiximan Super League; Οι πάσες-κλειδιά. Ο 26χρονος ακραίος αμυντικός μέτρησε συνολικά έξι! Αριθμός πάρα πολύ μεγάλος, πόσω μάλλον όταν μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή, που παίζει στη θέση του.

Μοναδικός ποδοσφαιριστής, που μπόρεσε να τον… πλησιάσει ήταν ο Πίτερ Μίχορλ του Ατρομήτου που είχε πέντε.

Παρ’ όλα αυτά, κανείς δεν έφτασε τον αριθμό του Τζέιμς Πενράις, μετά την εμφάνισή του στην 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος.