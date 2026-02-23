Ο Άρης φαίνεται πως καταλήγει στον Μιχάλη Γρηγορία για την ανάληψη της τεχνικής του ηγεσίας. Το σκεπτικό πίσω από την απόφαση.

Ο Άρης, όπως όλα δείχνουν, θα πορευτεί με τον Μιχάλη Γρηγορίου στην άκρη του πάγκου του, μέχρι το φινάλε της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Οι Θεσσαλονικείς δεν μπόρεσαν να επικρατήσουν ούτε της Κηφισιάς στο Κλ. Βικελίδης, μένοντας στο 1-1 (22/02), στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ένα αποτέλεσμα, που έφερε και τη λύση της συνεργασίας με τον Μανόλο Χιμένεθ. Ο Άρης, εντός του 2026, δεν πραγματοποιεί την καλύτερη δυνατή πορεία, έως τώρα. Μετρά μόλις δύο νίκες σε εννέα παιχνίδια.

To 22% μέσα στο 2026, που έφερε την απομάκρυνση του Μανόλο Χιμένεθ Ο Μανόλο Χιμένεθ αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο του Άρη, έπειτα από διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα, εντός του 2026.

Έτσι, οι «κίτρινοι» προχώρησαν σε αλλαγή στην τεχνική τους ηγεσία. Με ποιο σκεπτικό, όπως, επιλέχθηκε η περίπτωση του Μιχάλη Γρηγορίου;

Οι άνθρωποι του Άρη αναζητούσαν ένα πρόσωπο που γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα και δεν θα χρειαζόταν χρόνο προσαρμογής. Παράλληλα, αναζητούσαν κάποιον με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντας συνεργασίας, που δεν θα επηρέαζε την ερχόμενη σεζόν.

Έτσι, ο Μιχάλης Γρηγορίου έμοιαζε να πληροί όλες τις προδιαγραφές και γι’ αυτό ο Άρης επέλεξε να πορευτεί με τον Έλληνα τεχνικό, έως το φινάλε της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Ο 52χρονος τεχνικός βρέθηκε για τελευταία φορά σε πάγκο ομάδας στην εκκίνηση της σεζόν 2024-25, όταν αποχώρησε από τον Πανσερραϊκό μετά από μόλις τέσσερα παιχνίδια.