Ο Μανόλο Χιμένεθ αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο του Άρη, έπειτα από διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα, εντός του 2026.

Άρης και Μανόλο Χιμένεθ θα ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους.

Οι Θεσσαλονικείς δεν μπόρεσαν να επικρατήσουν ούτε της Κηφισιάς στο Κλ. Βικελίδης, μένοντας στο 1-1 (22/02), στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Κάπως έτσι, έμεινε αρκετά μακριά από την 5η θέση, έχοντας 28 βαθμούς, την στιγμή που ο Παναθηναϊκός είναι στους 36, με παιχνίδι λιγότερο.

Η αλήθεια είναι πως ο Άρης, εντός του 2026, δεν πραγματοποιεί την καλύτερη δυνατή πορεία. Το αντίθετο μάλιστα, με αποτέλεσμα να έρθει και το «διαζύγιο με τον Μανόλο Χιμένεθ.

Από τα εννέα παιχνίδια που έχουν δώσει σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, οι Θεσσαλονικείς κατάφεραν να επικρατήσουν μόλις σε δύο. Ένα ποσοστό, που μετά βίας ξεπερνά το 22%.

Οι μοναδικές νίκες που είχαν σε αυτό το διάστημα ήρθαν απέναντι στον Παναιτωλικό. Η μία για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson (06/01, 2-0) και η έτερη για την Stoiximan Super League (31/01, 0-1).

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα του Άρη μέσα στο 2026:

Άρης-Παναιτωλικός 2-0, Κύπελλο Ελλάδας Betsson

Άρης-ΑΕΚ 1-1, Stoiximan Super League

Παναθηναϊκός-Άρης 3-0, Κύπελλο Ελλάδας Betsson

ΑΕΛ-Άρης 1-0, Stoiximan Super League

Άρης-Λεβαδειακός 2-2, Stoiximan Super League

Παναιτωλικός-Άρης 0-1, Stoiximan Super League

Άρης-ΠΑΟΚ 0-0, Stoiximan Super League

Βόλος-Άρης 1-1, Stoiximan Super League

Άρης-Κηφισιά 1-1, Stoiximan Super League