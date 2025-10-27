O Παναθηναϊκός για πρώτη φορά δεν… καρδιοχτύπησε στο φινάλε ενός ματς πρωταθλήματος, καθώς ήταν «ήρεμος» στο ντεμπούτο του Ράφα Μπενίτεθ!

Η «εποχή Ράφα Μπενίτεθ» ξεκίνησε με το… δεξί στον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» χωρίς να θέλξουν «ξεπέρασαν» το εμπόδιο του Asteras AKTOR (26/10, 2-0), για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ένα «τρίποντο», που ήρθε με σχετική ευκολία θα μπορούσε να πει κανείς. Κι αυτό, γιατί το «τριφύλλι» για πρώτη φορά στη σεζόν σε ματς πρωταθλήματος δεν… καρδιοχτύπησε!

Τι εννοούμε με αυτό; Αν δούμε όλα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, από την αρχή της σεζόν, θα καταλάβουμε πως τα φινάλε του ήταν… ακατάλληλα για καρδιακούς!

Πρώτη φορά με «ήσυχο» φινάλε

Απέναντι στον Asteras AKTOR (27/10, 2-0), μπόρεσε να πάρει «μαξιλαράκι ασφαλείας» με δύο γκολ στο 69ο λεπτό, αφού ο Χουλιάν Τσίκο σκόραρε άθελά του στα δίχτυα της ομάδας του.

Αυτή ήταν και η πρώτη φορά, που ο Παναθηναϊκός μπήκε στο 80’, με ένα τέτοιο προβάδισμα.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις είτε ήταν με ένα γκολ μπροστά, είτε ήταν στην ισοπαλία και «έτρεχε» για το τέρμα της νίκης.

Κόντρα στην Κηφισιά (14/09, 3-2), τον Λεβαδειακό (31/08, 1-1) και τον Ολυμπιακό (21/09, 1-1) την… πάτησε, καθώς ισοφαρίστηκε ή έχασε!

Απέναντι σε Άρη (19/10, 1-1) και Ατρόμητο (05/10, 1-0) το αποτέλεσμα δεν άλλαξε. Όμως, θα μπορούσε να είχει γίνει η «ζημιά». Παράλληλα, η μοναδική φορά που βρήκε γκολ στο τέλος ήταν με τον Παναιτωλικό (28/09, 1-2). Σε ένα ματς που λίγο έλειψε να «γκελάρει», καθώς βρήκε το γκολ της νίκης στα… χασομέρια!

Ωστόσο, στην Day 1 του Ράφα Μπενίτεθ στη νέα του δουλειά, ο Παναθηναϊκός μπόρεσε να είναι λίγο πιο «ήρεμος»! Ήταν επιθυμία του Ισπανού τεχνικού ή απλά τα έφερε έτσι το ματς;

Κανείς δεν μπορεί να το γνωρίζει. Παρ’ όλα αυτά, είναι δεδομένο πως δεν θα θέλει η ομάδα να του να παίζει με τη «φωτιά». Έτσι και αλλιώς, τις περισσότερες φορές που το έκανε «κάηκε».