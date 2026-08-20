Ο Μπάμπης Λυκογιάννης επιστρέφει στην Ελλάδα, λίγα χρόνια μετά από το: «ποτέ μην λες ποτέ» στους Betarades.

Ο Μπάμπης Λυκογιάννης ετοιμάζει «βαλίτσες» για Ελλάδα. Μετά από πολλά χρόνια παρουσίας του στη Serie A είχε μείνει ελεύθερος στην αγορά.

Η ΑΕΚ, μετά την αποχώρηση του Τζέιμς Πενράις, είχε κενό στο αριστερό άκρο της άμυνάς της και κινήθηκε γρήγορα, ώστε να «κλείσει» τη μεταγραφή.

Τι προβλέπει το deal της ΑΕΚ με τη Ρέιντζερς για τον Πενράις Ο Τζέιμς Πενράις επιστρέφει στην πατρίδα του για λογαριασμό της Ρέιντζερς. Τι προβλέπει το deal με την ΑΕΚ;

Και έτσι έγινε, με τον Έλληνα ποδοσφαιριστή, να επιστρέφει στα μέρη μας, έπειτα από 11 χρόνια απουσίας στο εξωτερικό.

Σε μία κίνηση που η «Ένωση» έχει το μεγάλο πλεονέκτημα ότι «κερδίζει» μία θέση ξένου στην ευρωπαϊκή της λίστα.

Μία επιστροφή που έρχεται -σχεδόν- δύο χρόνια, έπειτα από μία δήλωσή του στους Betarades, που «έδειχνε» ότι αυτή η στιγμή ήταν πολύ πιθανό να έρθει.

«Ποτέ μην λες ποτέ»

Περίπου 24 μήνες πίσω Αριστοτέλης Σαββίδης και Θοδωρής Ρίγανης είχαν ταξιδέψει στην Ιταλία, για έναν «κύκλο» συνεντεύξεων.

Μία εξ αυτών ήταν και με τον Μπάμπη Λυκογιάννη, που εκείνη την περίοδο ήταν στην Μπολόνια.

Πολλές ερωτήσεις «έπεσαν» στο τραπέζι. Μία εξ αυτών ήταν το αν είχε στο μυαλό να έρθει ξανά στα μέρη μας.

Τότε, ο Έλληνας αριστερός μπακ δεν είχε δώσει μία ξεκάθαρη απάντηση, αλλά είχε πει χαρακτηριστικά: «ποτέ μην λες ποτέ».

Μία ατάκα που «έδειξε» ότι δεν είχε εγκαταλείψει αυτήν την προοπτική από το μυαλό του.

Και τελικά, αυτή η στιγμή ήρθε, με τον Μπάμπη Λυκογιάννη να επιστρέφει στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ, έπειτα από την πορεία σε Ολυμπιακό, Λεβαδειακό και Εργοτέλη.