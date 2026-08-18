Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ναΐρ Τικνιζιάν, χάρη σε ένα deal που «έπιασε» κορυφή!

Ο Ολυμπιακός «τρέχει» και προσπαθεί να «κλείσει» τη μία μεταγραφή μετά την άλλη.

Μία εξ αυτών είναι και ο Ναΐρ Τικνιζιάν, που εδώ και λίγες ώρες είναι στην Ελλάδα. Ο Αρμένιος αριστερός μπακ πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις, φόρεσε τη φανέλα των Πειραιωτών και ανακοινώθηκε από τη νέα του ομάδα.

Ωστόσο, για να συμβούν όλα τα παραπάνω, έπρεπε πρώτα να υπάρχει και το τελικό «ναι» από τον Ερυθρό Αστέρα.

Oι Σέρβοι είχαν πολύ υψηλές απαιτήσεις, καθώς δεν ήθελαν να αφήσουν τον βασικό τους αριστερό οπισθοφύλακα.

Παρ’ όλα αυτά, ο Ολυμπιακός πήρε το «ΟΚ» σε ένα αρκετά δαπανηρό deal. Για την ακρίβεια, όπως αναφέρει και το Transfermarkt, οι «ερυθρόλευκοι» έβγαλαν από τα ταμεία τους 6.000.000 ευρώ!

Ένα ποσό πάρα πολύ μεγάλο για τα ελληνικά δεδομένα και που έπιασε απευθείας «κορυφή».

Πιο συγκεκριμένα, ποτέ ξανά η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν είχε δώσει τόσα χρήματα για έναν αριστερό μπακ.

Τα περισσότερα ήταν -μέχρι πρότινος- τα 4.500.000 που είχαν ξοδευτεί για τον Φρανσίσκο Ορτέγκα, πριν από δύο χρόνια.

Μάλιστα, ο νυν παίκτης της Ρίβερ Πλέιτ ήταν και ο ακριβότερος στη θέση του παίκτης, που έχει ποτέ στην Ελλάδα.

Ωστόσο, η άφιξη του Ναΐρ Τικνιζιάν και η επισημοποίηση της συμφωνίας του έφεραν καινούργια δεδομένα στην κορυφή.

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