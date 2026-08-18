Γιάννης Κωνσταντέλιας, ακόμα ένα παιδί του ΠΑΟΚ άνοιξε τα… φτερά του, με τους Θεσσαλονικείς να βάζουν πολλά χρήματα στον λογαριασμό τους, χάρη στις ακαδημίες τους.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είπε ένα δύσκολο «αντίο». Άφησε την ομάδα που «μεγάλωσε» με την Μπορούσια Ντόρτμουντ να τον «καλεί», για να γίνει συμπαίκτης με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα.

Σε μία κίνηση που για να έρθει έπρεπε να έχουμε και ένα αρκετά δαπανηρό deal. Οι Βεστφαλοί έβγαλαν από τα ταμεία τους συνολικά 26.000.000, ενώ υπάρχουν ακόμα 6.000.000 σε μορφή μπόνους.

Giannis Konstantelias spielt in Zukunft für Schwarzgelb! 🇬🇷



Der 23-Jährige Mittelfeldspieler wechselt vom griechischen Erstligisten PAOK Thessaloniki nach Dortmund und hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031 unterschrieben. 🤝



Zur Meldung:

➡️ https://t.co/1kfdBCQHw3 pic.twitter.com/Ipbl0DZm7b — Borussia Dortmund (@BVB) August 17, 2026

Χρήματα που δύσκολα θα βρει κανείς στην ελληνική αγορά και κανείς δεν έχει… δει στην ιστορία του ΠΑΟΚ.

Ο «Ντέλιας» μπόρεσε να γίνει η πιο ακριβή αποχώρηση στην ιστορία του «Δικεφάλου του Βορρά». Ένα παιδί από τις ακαδημίες του κλαμπ, που ξεκίνησε ένα νέο «κεφάλαιο».

Ωστόσο, δεν είναι η «εξαίρεση», αφού πριν από εκείνον τα παραδείγματα των τελευταίων ετών είναι πολλά.

Γιάννη, σου ευχόμαστε ολόψυχα καλή τύχη και κάθε επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της καριέρας σου!



Ήταν νομοτελειακό πως θα ερχόταν η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, να πετάξεις ακόμη πιο ψηλά, να κυνηγήσεις όλα τα όνειρά σου 🦅



Πάντα θα σε παρακολουθούμε και θα χαιρόμαστε με κάθε σου… pic.twitter.com/i7j4ugwtjs — PAOK FC (@PAOK_FC) August 17, 2026

Tη σεζόν 2021-22 ήταν οι Χρήστος Τζόλης και Δημήτρης Γιαννούλης που έκαναν το «άλμα» για τη Νόριτς.

Και οι δύο μαζί «κόστισαν» 18.500.000 ευρώ, ενώ είχαν «εκκολαφθεί» στον ΠΑΟΚ.

Την περασμένη σεζόν ξανά δύο Έλληνες από τα «φυτώρια» του συλλόγου πήραν δύο πολύ δαπανηρές μεταγραφές.

Κωνσταντίνος Κουλιεράκης και Στέφανος Τζίμας πήγαν στιςΒόλφσμπουργκ και Νυρεμβέργη αντίστοιχα.

Ποιο ήταν το ποσό της «μετακίνησής» τους; Τα 34.730.000 ευρώ! Για να έρθει και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στην «παρέα» τους.

Και δεν μιλήσαμε τυχαία για τους συγκεκριμένους, αφού είναι οι πιο ακριβές πωλήσεις Ελλήνων από τον ΠΑΟΚ, αλλά και τα 5/6 στην ιστορία των Θεσσαλονικείς!

Μοναδικός που μπήκε ανάμεσά τους ήταν ο Αλεξάντερ Πρίγιοβιτς, όταν και είχαν δαπανηθεί για εκείνον 10.000.000 ευρώ.

Πέντε διαφορετικοί παίκτες, συνολικά 79.230.000 ευρώ, αλλά με ένα κοινό, όλα ξεκίνησαν από την ίδια ακαδημία.

Δείτε ΕΔΩ τις πιο ακριβές πωλήσεις του ΠΑΟΚ.