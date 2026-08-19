Ο Ολυμπιακός «τρέχει», ώστε να «κλείσει» όσο πιο γρήγορα μπορεί, τις μεταγραφικές του υποθέσεις.
Mία από αυτές είναι ο Αρμάντο Γκονσάλες. Ο 23χρονος επιθετικός προέρχεται από μία εξαιρετική σεζόν με την Τσίβας, έχοντας σκοράρει συνολικά 24 τέρματα!
Οι Πειραιώτες έχουν «κυκλώσει» την περίπτωσή του και όλα δείχνουν ότι σε λίγες ημέρες θα είναι στην Ελλάδα.
O ποδοσφαιριστής επιθυμεί να ζήσει για πρώτη φορά την εμπειρία της Ευρώπης και το μόνο που απομένει είναι να υπάρξει το τελικό «ΟΚ» από την ομάδα του.
Ο νεαρός σέντερ φορ είχε ρήτρα αποδέσμευσης στο συμβόλαιό του, που ήταν κοντά στα 15.000.000 δολάρια.
Ωστόσο, όπως αναφέρουν και στο Μεξικό η συμφωνία των δύο ομάδων θα είναι λίγο πιο… χαμηλά.
Για την ακρίβεια, σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει το «clarosports.com», η μεταγραφή του θα «κλείσει» κοντά στα 13.000.000 δολάρια.
Ή αλλιώς θα είναι -περίπου- στα 11.200.000 ευρώ, σε πολύ ακριβό deal, αν επιβεβαιωθεί.
Η Τσίβας, αν και έμοιαζε να είναι να είναι ανένδοτη, μοιάζει να βλέπει με πολύ καλό «μάτι» τη συγκεκριμένη πρόταση και το deal είναι πολύ κοντά.
Το μόνο που μένει να φανεί είναι το κατά πόσο θα ισχύουν τα όσα αναφέρουν στο Μεξικό.
Αναλυτικά, τι αναφέρει το «clarosports.com»:
«Το διοικητικό συμβούλιο της Γκουανταλαχάρα βλέπει θετικά την τελευταία πρόταση, αναγνωρίζοντας τη σημαντική προσπάθεια των Ελλήνων να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τους οικονομικούς όρους. Αρκετές πηγές αναφέρουν ότι η συμφωνία θα οριστικοποιηθεί για περίπου 13 εκατομμύρια δολάρια, αν και αυτό το ποσό δεν έχει επιβεβαιωθεί από τα εμπλεκόμενα μέρη».