Όλα δείχνουν ότι ο Αρμάντο Γκονσάλες θα φοράει σε λίγες ημέρες τη φανέλα του Ολυμπιακού. Μάλιστα, στο Μεξικό «αποκαλύπτουν» και τους όρους του deal με την Τσίβας.

Ο Ολυμπιακός «τρέχει», ώστε να «κλείσει» όσο πιο γρήγορα μπορεί, τις μεταγραφικές του υποθέσεις.

Mία από αυτές είναι ο Αρμάντο Γκονσάλες. Ο 23χρονος επιθετικός προέρχεται από μία εξαιρετική σεζόν με την Τσίβας, έχοντας σκοράρει συνολικά 24 τέρματα!

Οι Πειραιώτες έχουν «κυκλώσει» την περίπτωσή του και όλα δείχνουν ότι σε λίγες ημέρες θα είναι στην Ελλάδα.

O Γκονσάλες ετοιμάζεται για Ελλάδα έχοντας πάρει ένα ρεκόρ από τα «χέρια» του Τσιτσαρίτο! Ο Ολυμπιακός «χτυπάει» σε πολλά μέτωπα και είναι έτοιμος να αποκτήσει τον Αρμάντο Γκονσάλες. Έπειτα από μία σεζόν που θα του μείνει αξέχαστη!

O ποδοσφαιριστής επιθυμεί να ζήσει για πρώτη φορά την εμπειρία της Ευρώπης και το μόνο που απομένει είναι να υπάρξει το τελικό «ΟΚ» από την ομάδα του.

Ο νεαρός σέντερ φορ είχε ρήτρα αποδέσμευσης στο συμβόλαιό του, που ήταν κοντά στα 15.000.000 δολάρια.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν και στο Μεξικό η συμφωνία των δύο ομάδων θα είναι λίγο πιο… χαμηλά.

🚨🤯 BREAKING: Mexican outlets CONFIRM that Armando ‘Hormiga’ Gonzalez is on the verge of becoming a new Olympiacos player! @ClaroSports



The Greek club is finalizing the transfer for around $13 MILLION, and the 23-year-old striker is set to officially make the move to Europe.… pic.twitter.com/uT5sTa1vQQ — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) August 19, 2026

Για την ακρίβεια, σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει το «clarosports.com», η μεταγραφή του θα «κλείσει» κοντά στα 13.000.000 δολάρια.

Ή αλλιώς θα είναι -περίπου- στα 11.200.000 ευρώ, σε πολύ ακριβό deal, αν επιβεβαιωθεί.

Η Τσίβας, αν και έμοιαζε να είναι να είναι ανένδοτη, μοιάζει να βλέπει με πολύ καλό «μάτι» τη συγκεκριμένη πρόταση και το deal είναι πολύ κοντά.

Το μόνο που μένει να φανεί είναι το κατά πόσο θα ισχύουν τα όσα αναφέρουν στο Μεξικό.

¡RECTA FINAL DE LAS NEGOCIACIONES! ✅🤩⚽



Después de las dos ofertas rechazadas por parte de Chivas, Claro Sports pudo saber a través de @josemagarrido que tanto la directiva rojiblanca como la de Grecia están avanzando en las negociaciones por el fichaje de Armando 'Hormiga'… pic.twitter.com/KcDV7Vdleg — Claro Sports (@ClaroSports) August 19, 2026

Αναλυτικά, τι αναφέρει το «clarosports.com»:

«Το διοικητικό συμβούλιο της Γκουανταλαχάρα βλέπει θετικά την τελευταία πρόταση, αναγνωρίζοντας τη σημαντική προσπάθεια των Ελλήνων να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τους οικονομικούς όρους. Αρκετές πηγές αναφέρουν ότι η συμφωνία θα οριστικοποιηθεί για περίπου 13 εκατομμύρια δολάρια, αν και αυτό το ποσό δεν έχει επιβεβαιωθεί από τα εμπλεκόμενα μέρη».