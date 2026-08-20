Με αφορμή την επικείμενη απόκτηση του Μπάμπη Λυκογιάννη από την ΑΕΚ, το Ole.gr υπενθυμίζει παιδιά των ακαδημιών του Ολυμπιακού που έκαναν καριέρα στην Ένωση.

Με έναν σμπάρο, δυο τριγώνια. Τον εκλεκτό της για το αριστερό άκρο της άμυνας βρήκε η ΑΕΚ στο πρόσωπο του Μπάμπη Λυκογιάννη που είχε μείνει ελεύθερος από την Μπολόνια.

Η «Ένωση» κατέληξε στην περίπτωση του Έλληνα διεθνή ακραίου μπακ, με τον οποίο είχε ασχοληθεί ξανά και πριν από μερικούς μήνες, επαναπατρίζοντάς τον μετά από αρκετά χρόνια στην ξενιτιά και την Ιταλία.

Στα 32 του χρόνια, ο Λυκογιάννης θα έχει την ευκαιρία να «χτυπήσει» για πρώτη φορά ενεργό ρόλο στο ροτέισον μιας μεγάλης ελληνικής ομάδας αφού δεν τα κατάφερε στον Ολυμπιακό πριν από μία δεκαετία και βάλε, λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού.

Τα χρόνια πέρασαν ωστόσο και οι συνθήκες διαφοροποιήθηκαν. Ο Λυκογιάννης σημείωσε τη δική του πορεία σε υψηλό επίπεδο (Serie A) και επιστρέφει γεμάτος εμπειρίες και παραστάσεις για να διεκδικήσει ρόλο στην πρωταθλήτρια Ελλάδας.

Και κάπως έτσι, έδωσε την αφορμή στο Ole.gr να ψάξει και να βρει άλλα παιδιά των ακαδημιών του Ολυμπιακού που δεν έπιασαν στην ομάδα του Πειραιά αλλά μερικά χρόνια αργότερα, συνδύασαν το όνομά τους με την ΑΕΚ. Και μένει να φανεί αν η επικείμενη συνεργασία του Λυκογιάννη με την «Ένωση» θα τον κατατάξει κι εκείνον σε αυτή τη λίστα.

Κάτι παραπάνω από 440′ είναι όλα κι όλα τα λεπτά που έχει φορέσει ο Λυκογιάννης τη φανέλα της πρώτης ομάδας του Ολυμπιακού και μονάχα δύο τα ματς που ξεκίνησε το παιχνίδι ως βασικός και το τελείωσε.

Βασίλης Λαμπρόπουλος – Ολυμπιακός 2007-08 0 ματς – ΑΕΚ 135 παιχνίδια

Άνταμ Τζανετόπουλος – Ολυμπιακός 2009-12 0 ματς – ΑΕΚ 47 παιχνίδια

Παναγιώτης Κονέ – Ολυμπιακός 1999-2004 0 ματς – ΑΕΚ 54 παιχνίδια

Άρης Σοϊλέδης – Ολυμπιακός 2008-10 5 ματς – ΑΕΚ 41 παιχνίδια

Καμία συμμετοχή με την μεγάλη ομάδα του Ολυμπιακού δεν είχε και ο νυν στόπερ του Λεβαδειακού Γιώργος Κορνέζος που αγωνίστηκε για 37′ απέναντι στην πρώην ομάδα του στα playoffs του 2022.

Στην ίδια κατηγορία ανήκει και ο 34 χρονος Θεσσαλονικιός αμυντικός Κώστας Κοτσαρίδης (5 ματς με την ΑΕΚ, κανένα με τον Ολυμππιακό) καθώς και ο Δημήτρης Θεοδωρίδης που παίζει πλέον στην Κηφισιά ενώ φόρεσε τη φανέλα της πρώτης ομάδας της ΑΕΚ τρεις φορές την περίοδο 2024-25. Και άλλες 33 της ΑΕΚ Β’.