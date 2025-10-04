Η ΑΕΚ γνωρίζει τι χρήζει βελτίωσης, κάτι που μέχρι στιγμής, «εξισορροπείται» από τον έτερο «πόλο» του.

Η ΑΕΚ επιστρέφει στις υποχρεώσεις της για την Stoiximan Super League, μετά την ήττα από την Τσέλιε (02/10, 3-1), στην πρεμιέρα της League Phase του Conference League.

Στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής, θα αντιμετωπίσει την Κηφισιά, με στόχο τους τρεις βαθμούς, που θα την διατηρήσουν στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Μέχρι στιγμής, στα πέντε παιχνίδια που έχει δώσει για το ελληνικό πρωτάθλημα, η «Ένωση» φαίνεται πως αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα. Δεν μπορεί να φτάσει εύκολα στο γκολ, αναλογικά με τις ευκαιρίες που δημιουργεί.

Παρ’ όλα αυτά, έχει καταφέρει να βρει μία ισορροπία μεταξύ επιθετικού και αμυντικού τομέα, ώστε να μην δημιουργούνται μεγάλα ζητήματα.

Ας δούμε, όμως, τους αριθμούς. Η ΑΕΚ, έως τώρα, έχει σκοράρει στην Stoiximan Super League, σε 6 περιπτώσεις. Ένας αριθμός που δεν αντιστοιχεί στην «ποιότητα» των ευκαιριών, που έχει δημιουργήσει.

Αυτό συμβαίνει, διότι η ομάδα του Νίκολιτς έχει καταγράψει xGoals, που φτάνουν στα 10.5. Επομένως, υπάρχει αισθητή διαφορά.

Στην αντίπερα όχθη, ωστόσο, έχει δει την εστία της να παραβιάζεται μόλις μία φορά. Αυτό έγινε στη Λάρισα, όταν έμεινε στην ισοπαλία με την ΑΕΛ.

Βάσει των xGoals, πάντως, η ΑΕΚ θα έπρεπε να έχει δεχθεί 3.1 τέρματα. Άρα, αναφορικά με τον αμυντικό της τομέα, η «Ένωση» φαίνεται πως έχει βρει το «μονοπάτι», στο οποίο θέλει να «βαδίσει».

Κάπως έτσι, έχει καταφέρει να «εξισορροπήσει» τη ζυγαριά, ανάμεσα στο δυνατό και το αδύναμο σημείο της.