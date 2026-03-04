Ο Παναθηναϊκός έχει μία μεγάλη ευκαιρία να βρεθεί μόνος στην 4η θέση της βαθμολογίας. Πώς θα επιχειρήσει ο Ράφα Μπενίτεθ να πάρει τη νίκη κόντρα στον ΟΦΗ (04/03, 18:00);

Δράση στη Stoiximan Super League, ακόμα και αν δεν υπάρχει «γεμάτη» αγωνιστική. Κι αυτό, γιατί σε λίγες ώρες θα έχουμε «σέντρα» στα εξ αναβολής ματς του πρωταθλήματος.

Ο Παναθηναϊκός, πριν αρκετούς μήνες, είχε αιτηθεί την «μετάθεση» του ματς με τον ΟΦΗ, για να είναι πιο προετοιμασμένος για την Ευρώπη.

Ωστόσο, ήρθε η ώρα που οι δύο ομάδες, θα τεθούν αντιμέτωπες (04/03, 18:00) στη Λεωφόρο. Σε ένα ματς, που οι «πράσινοι» θέλουν οπωσδήποτε να πάρουν κάτι, ώστε να είναι μόνοι στην 4η θέση της βαθμολογίας.

Πώς θα «κυνηγήσει» τη νίκη ο Ράφα Μπενίτεθ;

Κάτω από την εστία Αλμπάν Λαφόν και Κωνσταντίνος Κότσαρης «παλεύουν» για το ποιος θα παίξει.

Όλα δείχνουν ότι θα έχουμε ξανά τριάδα στην άμυνα. Οι Σβέριρ Ίνγκι Ίνγκασον, Τιν Γεντβάι και Χάβι Ερνάντεθ έχουν το προβάδισμα, αλλά και ο Αχμέντ Τουμπά διεκδικεί μία θέση.

Δεξιά και αριστερά στην άμυνα θα είναι οι Γιώργος Κάτρης και Γιώργος Κυριακόπουλος. Στα χαφ οι Σωτήρης Κοντούρης και Τάσος Μπακασέτας -πιθανότατα- θα είναι βασικοί, αλλά δεν θα έχουμε «έκπληξη» αν δούμε κάτι διαφορετικό.

Στο ένα «φτερό» τις επίθεσης θα είναι ο Σαντίνο Αντίνο, στο άλλο ο Βισέντε Ταμπόρδα, ενώ στην κορυφή ο Ανδρέας Τεττέη.

Η πιθανή ενδεκάδα του Παναθηναϊκού:

Λαφόν (Κότσαρης), Κάτρης, Ίνγκασον, Γεντβάι, Ερνάντεθ (Τουμπά), Κυριακόπουλος, Μπακασέτας, Κοντούρης, Αντίνο, Ταμπόρδα, Τεττέη.