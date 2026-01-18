Μεγάλο ντέρμπι περιλαμβάνει το «μενού» της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, καθώς ΑΕΚ και Παναθηναϊκός κοντράρονται στην OPAP Arena.
Από τη μία πλευρά, η «Ένωση» θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσμα, αφού η έναρξη του 2026, μέχρι στιγμής, δεν έχει πάει καλά. Πρώτη ήρθε η ισοπαλία με τον Άρη, ενώ έπειτα, ακολούθησε ο σοκαριστικός αποκλεισμός από τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια, για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.
Το «τριφύλλι» από την άλλη, ξεκίνησε δυναμικά στο νέο έτος, επικρατώντας με 3-0 τόσο του Πανσερραϊκού, όσο και του Άρη, στα προημιτελικά του Κυπέλλου.
Ο Μάρκο Νίκολιτς, όπως όλα δείχνουν, θα έχει στη διάθεσή του όλους τους ποδοσφαιριστές του, με μοναδική εξαίρεση τον Ρομπέρτο Περέιρα.
Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν μπορεί να υπολογίζει με τη σειρά του στον Φίλιπ Τζούρισιτς, αλλά φυσικά και στον Σίριλ Ντέσερς.
Οι πιθανές ενδεκάδες των δύο ομάδων:
ΑΕΚ: Στρακόσια, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Λιούμπιτσιτς, Κοϊτά, Ζοάο Μάριο, Γιόβιτς.
Παναθηναϊκός: Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Τουμπά, Κώτσιρας, Σιώπης (Τσέριν), Τσιριβέγια, Πελίστρι, Μπακασέτας, Ζαρουρί, Τεττέη.