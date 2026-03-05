Γιατί ο Ρενάτο Σάντσες έκανε το καλύτερο παιχνίδι του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού;

Ο Ράφα Μπενίτεθ δίνει όλο και περισσότερο χρόνο στον Ρενάτο Σάντσες και ο Πορτογάλος μέσος μοιάζει να πατά όλο και καλύτερα, παιχνίδι με παιχνίδι.

Απέναντι στον ΟΦΗ πραγματοποίησε το καλύτερο ματς του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Το γκολ που πέτυχε ήταν απλώς το «κερασάκι», σε μία πραγματικά «γεμάτη» εμφάνιση.

Ο Ισπανός τεχνικός έδωσε φανέλα βασικού στον Ρενάτο Σάντσες και στα 64 λεπτά που αγωνίστηκε, έκανε σχεδόν τα πάντα… τέλεια!

Είναι χαρακτηριστικό πως μόλις δύο (!) από τις πάσες που επιχείρησε προς τους συμπαίκτες του, δεν έφτασαν στον τελικό τους αποδέκτη.

Οι εντυπωσιακοί αριθμοί του Ρενάτο Σάντσες

Ο έμπειρος Πορτογάλος χαφ, στη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στους Κρητικούς (04/03, 4-1), μέτρησε 47/49 ολοκληρωμένες πάσες, ενώ είχε και 5/6 εύστοχες μακρινές μεταβιβάσεις!

Παράλληλα, έκανε και δύο σουτ, με το ένα εξ αυτών να καταλήγει στο βάθος της εστίας του Χριστογεώργου, για να πετύχει το δεύτερο τέρμα του «τριφυλλιού».

Συνολικά, διένυσε 65.9 μέτρα μεταφέροντας την μπάλα, ενώ είχε ακόμα 6 επανακτήσεις της κατοχής και 2 κλεψίματα.

Δίχως αμφιβολία, ο Ρενάτο Σάντσες πραγματοποίησε το πιο «μεστό» του παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και ο Ράφα Μπενίτεθ έχει αποκτήσει ακόμα έναν πολύ σημαντικό «άσο» στο… μανίκι του.