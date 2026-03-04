Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του ΟΦΗ εντός έδρας (04/03, 4-1) νικώντας εμφατικά, χάρις τα γκολ των Γεντβάι (7′), Ρενάτο Σάντσες (15′), Αντίνο (51′) και Ζαρουρί (86′). Από την άλλη, για τους Κρητικούς σκόραρε ο Σαλσέδο (45+1′).

Μιλώντας μετά το ματς στη flash interview της COSMOTE TV, ο Ράφα Μπενίτεθ στάθηκε στο πιο σημαντικό που αποκόμισε ο Παναθηναϊκός από την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ. Ίσως πιο σημαντικό και από τους τρεις βαθμούς και την απόδοση της ομάδας του, που τον έφερε σε θέση ισχύος, για την «τετράδα» και την είσοδο στα Play Offs της Stoiximan Super League.

«Θεωρώ πως κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, πετύχαμε γκολ πολύ νωρίς στο α’ ημίχρονο ωστόσο δυστυχώς δεχθήκαμε γκολ αρκετά αργά στο τέλος του α’ ημιχρόνου κάτι το οποίο πήγε να μας βάλει πίεση. Το τρίτο γκολ όμως, απλοποίησε τα πράγματα και από εκεί και έπειτα ήμασταν καθολικά καλύτεροι, δημιουργήσαμε αρκετές ευκαιρίες για να πετύχουμε και άλλα γκολ. Είμαι πολύ ικανοποιημένος και από την απόδοση των παικτών αλλά και την πολύ καλή ατμόσφαιρα που υπήρχε σήμερα» ανέφερε αρχικά ο Ράφα Μπενίτεθ, για να συμπληρώσει.

«Είναι αρκετά καλό ότι κάνουμε αρκετά σουτ εκτός περιοχής, έχουμε ποδοσφαιριστές που μπορούν να το κάνουν, είναι ένας τρόπος που θέλουμε να χρησιμοποιούμε. ‘Οσον αφορά τους σκόρερ που έβαλαν τα πρώτα τους τέρματα απόψε είναι θετικό γιατί δυσκολεύει μετά τον αντίπαλο μιας και όσον περισσότερους ποδοσφαιριστές βάζεις στην εξίσωση των γκολ τόσο πιο δύσκολο είναι για τον αντίπαλο να τους μαρκάρει».