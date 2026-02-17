O Ατρόμητος έχει «πληγωθεί» πάρα πολύ από τα εντός έδρας αποτελέσματά του και έχει και ένα «παράδοξο» στη Stoiximan Super League.

Ο Ατρόμητος «παλεύει» για την είσοδό του στην 8άδα της Stoiximan Super League. Ωστόσο, στην προσπάθειά του υπάρχει και ένα «παράδοξο».

Ποιο είναι αυτό; Έχει να κάνει με τη βαθμολογική του συγκομιδή στην έδρα του, αλλά και εκτός.

Κι όμως, αφού οι πιο πολλές ομάδες «προστατεύουν» τα… σπίτια τους, ενώ τις περισσότερες φορές έχουν λιγότερους βαθμούς μακριά τους.

Ωστόσο, στην περίπτωση του Ατρόμητου, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Αρκεί μόνο, να ρίξουμε μία πιο αναλυτική ματιά.

Το «παράδοξο» του Ατρόμητου

Στην 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League οι Περιστεριώτες φιλοξένησαν τον Πανσερραϊκό (16/02, 2-2).

Σε ένα ματς, που και πάλι «πέταξαν» βαθμούς στην έδρα τους. Ποια είναι η συνολική συγκομιδή της ομάδας του Ντούσαν Κέρκεζ;

Μονάχα επτά βαθμοί! Η μοναδική νίκη της σεζόν έχει έρθει απέναντι στον ΠΑΟΚ (14/12/2025, 2-0), ενώ μετρούν και τέσσερις ισοπαλίες. Αποτελέσματα, που έχουν «πληγώσει» πολύ, καθώς έκτος έδρας ο Ατρόμητος τα πηγαίνει περίφημα.

Για την ακρίβεια, έχει μαζέψει συνολικά 14 βαθμούς! Γεγονός, που αν είχαμε μία «ειδική βαθμολογία», μονάχα με τους βαθμούς μακριά από τα «σπίτια» των ομάδων, θα τον βρίσκαμε στην 5η θέση (μαζί με τον Άρη), πίσω από Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Λεβαδειακό!

Ο Ατρόμητος «έλυσε» τον πιο δύσκολο «γρίφο» του απέναντι στον ΠΑΟΚ Ο ΠΑΟΚ «σκόνταψε» στο Περιστέρι και ο Ατρόμητος βρήκε «λύση» στον πιο δύσκολο «γρίφο» που είχε στη Stoiximan Super League!

Πώς πάνε τα πράγματα αν δούμε τους εντός έδρας αγώνες; Ο Ατρόμητος θα κινδύνευε για υποβιβασμό!

Κι όμως, αφού είναι σε ισοβαθμία στην τελευταία θέση μαζί με τον Πανσερραϊκό! Σε ένα «παράδοξο» στατιστικό, που μόνο σπάνια, βλέπουμε.