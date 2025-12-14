Ο ΠΑΟΚ «σκόνταψε» στο Περιστέρι και ο Ατρόμητος βρήκε «λύση» στον πιο δύσκολο «γρίφο» που είχε στη Stoiximan Super League!

O ΠΑΟΚ «σκόνταψε» και «πέταξε» βαθμούς. Γεγονός, που έδωσε την ευκαιρία στην ΑΕΚ να τον προσπεράσει στη βαθμολογία και στον Ολυμπιακό να… μακρύνει τη διαφορά του.

Οι Θεσσαλονικείς «στραβοπάτησαν» απέναντι στον Ατρόμητο (14/12, 2-0) στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ένα αποτέλεσμα, που ήθελε πάρα πολύ η ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ. Όχι μόνο βαθμολογικά, αλλά και ψυχολογικά.

Τα γκολ του Δημήτρη Σταυρόπουλου και του Τομ Φαν Βέερτ ήταν αυτά που «υπέγραψαν» την αναμέτρηση. Τέρματα, που «έλυσαν» έναν «γρίφο», που -μέχρι πρότινος- τον δυσκόλευε υπερβολικά πολλά!

Ο πιο δύσκολος «γρίφος» του Ατρομήτου

Ο Ατρόμητος ουκ ολίγες φορές τη φετινή σεζόν αν και είχε πάρει σημαντικά «διπλά», στην έδρα του δυσκολευόταν πάρα πολύ!

Άλλωστε, δεν είχε πάρει ούτε μία νίκη! Κι όμως, για να πανηγυρίσει πρώτη φορά στο «σπίτι» του, έπρεπε να περάσει -κάτι- παραπάνω από ένας γύρος και επτά αναμετρήσεις!

Κι αυτό, καθώς στις προηγούμενες έξι είχε τέσσερις ισοπαλίες και δύο ήττες. Με μία νίκη, που τον… έβγαλε από ένα αρνητικό σερί και άφησε μόνη της την ΑΕΛ.

Η ομάδα της Λάρισας παραμένει η μοναδική στη Stoiximan Super League δίχως να έχει πανηγυρίσει μπροστά στο φίλαθλο κοινό της, στην έδρα της.

Συνθήκη που μέχρι και πριν από λίγο, θα συναντούσε κανείς και τον Ατρόμητο, οι Περιστεριώτες όμως μπόρεσαν να βρουν τη «λύση».