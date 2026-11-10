Στον ΟΦΗ υπάρχει ένας παίκτης που έχει «ξεχάσει» τι θα πει η λέξη ξεκούραση, έχοντας συνεχόμενα χιλιόμετρα στο «κοντέρ» του!

O ΟΦΗ διανύει μία εξαιρετική σεζόν, έχοντας «κουζουλάνει» τους πάντες σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Μεγάλες νίκες, τρόπαια, σημαντικά «τρίποντα» εκτός συνόρων είναι μερικά από τα όσα ζουν οι Κρητικοί τους τελευταίους μήνες!

Σε αυτήν την «περιπέτεια» υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές που έχουν ξεχωρίσει.

Ένας εξ αυτών είναι και ο Νίκος Αθανασίου που έχει κάνει το «ξεπέταγμά» του με εντυπωσιακές εμφανίσεις.

Παρ’ όλα αυτά, το πιο εντυπωσιακό είναι ο χρόνος συμμετοχής που έχει, καθώς έχει ξεχάσει τη λέξη: ξεκούραση!

Ο «ακούραστος» Νίκος Αθανασίου

Η σεζόν του ΟΦΗ είχε πολλές υποχρεώσεις, αφού έχει παίξει ματς για τέσσερις διαφορετικές διοργανώσεις!

Πέντε αν προσθέσουμε και τα Play Offs του Europa League και τις «μάχες» με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Ο Νίκος Αθανασίου ήταν πάντα «παρών», καθώς και στα 20 ματς που έχει παίξει η ομάδα του πάντα μπήκε στον αγωνιστικό χώρο.

Τις περισσότερες φορές ως βασικός, αλλά και στον πάγκο να ήταν πάντα θα ήταν εκεί, για το κλαμπ του!

Γι’ αυτό και είναι ο μοναδικός παίκτης των Κρητικών που μετράει 20/20! Και όχι μόνο αυτό, καθώς είναι και αυτός με τον περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

Κι όμως, ακόμα και δεν παίζει τερματοφύλακας έχει ήδη 1.527 λεπτά στο «παλμαρέ» του.

Ωστόσο, τώρα θα μπει ένα μικρό «διάλειμμα», μιας και υπάρχουν τα ματς για τις εθνικές ομάδες.

Για έναν παίκτη που δεν… ξέρει τι θα πει η λέξη: ξεκούραση!