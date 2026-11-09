Η ΑΕΚ έφερε «τούμπα» το ματς απέναντι στον Λεβαδειακό (08/11, 2-1), με πρωταγωνιστές δύο παίκτες που συχνά-πυκνά φωνάζουν «παρών»!

Η ΑΕΚ πάει στη διακοπή με «χαμόγελα».

Μπορεί η 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League να είχε πολλές «παγίδες», αλλά η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς βρήκε τη λύση.

Έμεινε πίσω στο σκορ, αλλά τελικά έφερε «τούμπα» το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό (08/11, 2-1) και πήρε τη νίκη.

Ο Νίκολιτς ήταν «ψύχραιμος» μετά την ανατροπή της ΑΕΚ κόντρα στον Λεβαδειακό Πού στάθηκε ο Μάρκο Νίκολιτς, μετά τη δύσκολη νίκη της ΑΕΚ επί του Λεβαδειακού στην Allwyn Arena;

Πρωταγωνιστές της; Οι Μπαρνάμπας Βάργκα και Λούκα Γιόβιτς.

Οι δύο «Διόσκουροι» στην επίθεση της ΑΕΚ σκόραραν από ένα γκολ και ήρθε η ανατροπή για την ομάδα τους!

Σε μία συνθήκη που μόνο σπάνια δεν είναι, αφού οι επιθετικοί της συχνά-πυκνά δίνουν τις λύσεις!

Το 60% τριών παικτών της ΑΕΚ

Τη δεδομένη στιγμή η «Ένωση» είναι η καλύτερη επίθεση της Stoiximan Super League, έχοντας και ένα ματς λιγότερο.

Τα 23 τέρματα έχουν και μία άλλη «μετάφραση», μιας και τρεις παίκτες «κουβαλούν» σε αυτήν την προσπάθεια.

Συνολικά εννέα είναι οι ποδοσφαιριστές που έχουν στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Παρ’ όλα αυτά, παραπάνω από τα μισά έχουν «χωριστεί» σε τρεις διαφορετικούς.

Ο Μπαρνάμπας Βάργκα με έξι, ο Λούκα Γιόβιτς με πέντε, αλλά και ο Ζίνι με τρία γκολ, έχουν 14 από τα 23 της ομάδας τους!

Τι σημαίνει αυτό; Ότι μετρούν το 60% των τερμάτων της ΑΕΚ στη Stoiximan Super League!

Ένας αριθμός που «βλέπει» ο Μάρκο Νίκολιτς και σίγουρα θα είναι με το «χαμόγελο», με τους επιθετικούς του να φωνάζουν συχνά-πυκνά στα δύσκολα, όταν η «Ένωση» τούς έχει ανάγκη.