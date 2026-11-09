Ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε να «αλλάξει» πολλά πράγματα απ’ το πρώτο ημίχρονο κόντρα στον Ηρακλή (08/11, 1-2), για να έρθει η ανατροπή!

Η 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League λίγο έλειψε να κάνει «ζημιά» στον Παναθηναϊκό.

Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ τα βρήκε… σκούρα απέναντι στον Ηρακλή (08/11, 1-2), αλλά έκανε την ανατροπή!

Ωστόσο, για να τα καταφέρει έπρεπε να υπάρξουν αρκετές «αλλαγές» ανάμεσα στα δύο ημίχρονα. Πώς τα κατάφεραν οι «πράσινοι».

Οι αριθμοί έχουν ακριβώς την «απάντηση»!

Η «μεταμόρφωση» του Παναθηναϊκού

Η αλήθεια είναι πως ο Παναθηναϊκός είχε αρκετές δυσκολίες στο πρώτο μέρος της αναμέτρησης.

Είχε μονάχα οκτώ τελικές -καμία στην εστία- με καμία μεγάλη ευκαιρία, μία εκτέλεση κόρνερ, αλλά και 0.49 xGoals.

Παράλληλα, ο Ηρακλής είχε τις καλύτερες στιγμές, αφού εκτός από το γκολ, είχε συνολικά έξι τελικές, με δύο να πηγαίνουν στην εστία, μία μεγάλη ευκαιρία, για συνολικά 0.75 xGoals!

Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε μία διαφορετική εικόνα. Ο Παναθηναϊκός έγινε πιο επικίνδυνος και αυτό φάνηκε.

«Μέτρησε» έξι τελικές, με τις τέσσερις να είναι στην εστία, κέρδισε τρία κόρνερ, ενώ είχε και 2.05 xGoals.

Την ίδια ώρα, περιορίστηκαν και οι ευκαιρία του Ηρακλή. Ο «Γηραιός» είχε πέντε τελικές, μονάχα μία στην εστία, ενώ θα «έπρεπε να σκοράρει 0.30 γκολ», βάσει των στιγμών του!

Σε μία «μετάλλαξη» του Παναθηναϊκού, που τελικά έκανε τη μεγάλη διαφορά στην αναμέτρηση με τους Θεσσαλονικείς.