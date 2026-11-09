Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έβαλε ξανά την «υπογραφή» του κόντρα στον Ολυμπιακό, έχοντας εξελιχθεί στον μεγαλύτερο «μπελά» των Πειραιωτών!

Χωρίς νικητή έληξε το ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 1-1 (08/11) στην αναμέτρηση του Γ. Καραϊσκάκης, σε ένα αποτέλεσμα που έφερε «χαμόγελα» στον Παναθηναϊκό.

Μπορεί οι Θεσσαλονικείς να έμειναν πίσω στο σκορ, αλλά βρήκαν αντίδραση. Το λάθος των Ναΐρ Τικνιζιάν και Στεφάν Ορτέγκα έφερε νέα δεδομένα στο ματς, με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς να λέει «ευχαριστώ».

Ο Σέρβος εξτρέμ ήταν ο ηγέτης της ομάδας του, με μία τρομερή εμφάνιση, που «επισφραγίστηκε» και με το γκολ της ισοφάρισης.

Σε έναν ποδοσφαιριστή που από όταν ήρθε στην Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε μεγάλο «μπελά» για τους Πειραιώτες.

Η «παράδοση» του Ζίβκοβιτς με τον Ολυμπιακό

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς ήρθε στα μέρη μας, για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 2020. Έκτοτε έχει γίνει ένας από τους παίκτες-κλειδιά του ΠΑΟΚ, με σημαντική προσφορά στα μεγάλα ματς.

Μάλιστα, κόντρα στον Ολυμπιακό έχει «φτιάξει» μία εξαιρετική «παράδοση». Για την ακρίβεια, ο αρχηγός των Θεσσαλονικείς έχει αντιμετωπίσει τους «ερυθρόλευκους» συνολικά 27 φορές!

Τι έχει κάνει σε αυτά τα παιχνίδια; Μετράει εννέα γκολ και 10 ασίστ! Αριθμοί που δεν έχει «δει» ποτέ απέναντι σε καμία άλλη ομάδα στην καριέρα του.

Παράλληλα, είναι και ο μεγαλύτερος «μπελάς» του συλλόγου του Ιμανόλ Αλγουαθίλ!

Κι όμως, από το 2020 και έπειτα σε επίπεδο Stoiximan Super League έχει 16 συμμετοχές σε γκολ κόντρα στον Ολυμπιακό.

Επίδοση, που όχι απλά τον βάζει στην κορυφή, αλλά κανείς άλλος δεν πλησιάζει, αφού το No.2 έχει 11 γκολ/ασίστ απέναντι στους Πειραιώτες!