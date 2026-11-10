Οι πρώτες 10 αγωνιστικές της Stoiximan Super League ανήκουν στο παρελθόν. Πόσο «διαφορετική» ήταν η περασμένη σεζόν;

Ένα μεγάλο μέρος της φετινής σεζόν ανήκει στο παρελθόν.

Η Stoiximan Super League έχει κάνει «σέντρα» σε 10 αγωνιστικές ή αλλιώς σχεδόν η μισή κανονική διάρκεια!

Γι’ αυτό και μιας και ακολουθεί διακοπή για εθνικές ομάδες είναι μία καλή ευκαιρία να ρίξουμε μία «ματιά», με το πόσο «άλλαξε» η κατάσταση, σε σχέση με πέρυσι.

Ποιες ομάδες βελτιώθηκαν, ποιες έχουν «πέσει», ποιες παραμένουν σταθερές;

Πόσο «άλλαξε» η Stoiximan Super League;

Παναθηναϊκός

Μία μεγάλη βαθμολογική διαφορά θα δούμε στον Παναθηναϊκό. Μετά από πολλές μεταγραφικές αλλαγές, αλλά και διαφορετικό προπονητή έχει κάνει μία εξαιρετική εκκίνηση.

Είναι στην 1η θέση, έχοντας 27 βαθμούς, με εννέα νίκες και μία ήττα. Τι γινόταν πέρυσι -περίπου- τέτοια εποχή;

Οι «πράσινοι» ήταν 6η θέση, με μονάχα 18 βαθμούς στο «τσεπάκι» τους (αν προσθέσουμε και την εξ αναβολής αναμέτρηση με τον ΟΦΗ).

Ολυμπιακός

Πολύ διαφορετικόςείναι και ο Ολυμπιακός, αφού εκτός από τις μεταγραφές, έχουμε και άλλον άνθρωπο στον πάγκο.

Περίπου στα ίδια θα δούμε τη βαθμολογική εικόνα για τους Πειραιώτες, καθώς από τους 25 βαθμούς «έπεσαν» στους 23.

Η μόνη διαφορά, ότι πέρυσι ήταν στην 1η θέση, ενώ τώρα στη 2η.

Σας ευχαριστούμε που ήσασταν δίπλα μας! Μαζί συνεχίζουμε δυνατά, δίνοντας τα πάντα για αυτή τη φανέλα. 🔴⚪ pic.twitter.com/2d8RLV8kAL — Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 9, 2026

ΑΕΚ

Παρόμοια εκκίνηση με την περασμένη σεζόν έχει κάνει και η ΑΕΚ. Η «Ένωση» που δεν έκανε πολλές αλλαγές, πέρυσι είχε 22 βαθμούς, φέτος 20 και παραμένει στην 3η θέση.

Μοναδική διαφορά, ότι φέτος έχει ακόμα ένα ματς να δώσει, αφού «χρωστάει» την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο.

ΠΑΟΚ

Πολλές διαφοροποιήσεις υπήρξαν και στο έμψυχο δυναμικό του ΠΑΟΚ.

Οι Θεσσαλονικείς στην «εποχή Αλέσιο Λίσι» είναι στην 4η θέση, έχοντας μαζέψει 19 βαθμούς.

«Πεσμένος» σε σχέση με την περασμένη σεζόν, αφού ήταν στη 2η θέση με 23 βαθμούς, έπειτα από 10 αγωνιστικές.

Άρης

Πολύ βελτιωμένος -τουλάχιστον- βαθμολογικά είναι ο Άρης.

Οι «κίτρινοι» με τον Μιχάλη Γρηγορίου στον πάγκο τους είναι σε ισοβαθμία με τον ΠΑΟΚ στους 19 βαθμούς.

Τι γινόταν πέρυσι; Οι Θεσσαλονικείς ήταν στην 7η θέση, με μονάχα 13 βαθμούς.

ΟΦΗ

Πάμε στην πιο βελτιωμένη ομάδα της Stoiximan Super League, βάσει της «αλλαγής» της.

Οι Κρητικοί είχαν μία πολύ κακή εκκίνηση, πριν από έναν χρόνο, με μόλις έξι βαθμούς σε 10 αγωνιστικές.

Ωστόσο, φέτος κάνουν μία «μαγική» πορεία και με 17 βαθμούς είναι στην 6η θέση.

Κηφισιά

Περίπου στα ίδια είναι η Κηφισιά, που για ακόμα μία σεζόν έχει μία πολύ καλή παρουσία.

Στην 7η θέση με 14 βαθμούς, ενώ πέρυσι ήταν λίγο πιο χαμηλά και πιο συγκεκριμένα στην 8η με 12.

Παναιτωλικός

Αν και ξεκίνησε εξαιρετικά ο Παναιτωλικός έχει κάνει μία μεγάλη «κοιλιά», που έφερε και την απόλυση του Γιάννη Αναστασίου.

Παρ’ όλα αυτά, η εικόνα παραμένει -σχεδόν- ίδια με την περασμένη χρονιά.

Οι Αγρινιώτες -μέχρι στιγμής- έχουν εννέα βαθμούς είναι στη 10ή θέση, ενώ πριν -περίπου- 12 μήνες ήταν στην 9η θέση έχοντας 11 βαθμούς.

Asteras AKTOR

Καμία «αλλαγή» στη βαθμολογία για τον Asteras AKTOR.

Οι Αρκάδες έχουν ακριβώς την ίδια εκκίνηση με πέρυσι, αφού είναι στην 11η θέση, έχοντας επτά βαθμούς.

Ακριβώς η ίδια βαθμολογική συγκομιδή, σε σχέση με την περασμένη σεζόν.

Ατρόμητος

Πολύ χαμηλά σε σχέση με άλλες αγωνιστικές χρονιές είναι ο Ατρόμητος.

Αυτή τη στιγμή είναι στη 12η θέση έχοντας έξι βαθμούς, αλλά και ένα ματς λιγότερο.

Πέρυσι ήταν ελαφρώς πιο ψηλά, αφού σε 10 αγωνιστικές είχε εννέα βαθμούς, όντας στη 10ή θέση.

Λεβαδειακός

Μεγάλη «πτώση» θα δούμε στον Λεβαδειακό, που έχει πολλές αλλαγές στο ρόστερ τους.

Η περασμένη σεζόν ήταν ονειρική έχοντας 18 βαθμούς σε 10 αγωνιστικές, γεγονός που τον «έβαζε» στην 5η θέση.

Φέτος έχει περιοριστεί μονάχα στους έξι βαθμούς που τον «τοποθετούν» στην προτελευταία θέση.

Βόλος

Σε «χαμηλές πτήσεις» και ο Βόλος που «κουβαλάει» και τιμωρία -3 βαθμών.

Η ομάδα της Μαγνησίας είναι ακόμα στο 0 και στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, ενώ πέρυσι είχε 18 και ήταν στην 4η θέση, σε ισοβαθμία με τον Λεβαδειακό.

*Δεν αναφέρθηκαν η Καλαμάτα και ο Ηρακλής, καθώς δεν υπάρχει «εικόνα» για την περασμένη τους σεζόν στη Stoiximan Super League.