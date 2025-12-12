Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον νέο του προπονητή στη Β’ ομάδα. Έναν άνθρωπο, που ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γνωρίζει αρκετά καλά.

Ο Ολυμπιακός προχώρησε επίσημα σε αλλαγή προπονητή στη Β’ ομάδα του συλλόγου, ανακοινώνοντας την έναρξη της συνεργασίας του με τον Άλβαρο Ρούμπιο, ο οποίος διαδέχεται τον Ρομέν Πιτό.

Ο Ισπανός αναλαμβάνει τα ηνία της ομάδας, έπειτα από μία οκταετία στη Βαγιαδολίδ, όπου είχε περάσει από διάφορους ρόλους στο τεχνικό της επιτελείο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, είχε καθίσει και στον πάγκο της πρώτης ομάδας, ως υπηρεσιακός προπονητής.

Πάντως, πρόκειται για έναν άνθρωπο, που ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γνωρίζει αρκετά καλά. Αν και όταν συνεργάστηκαν, είχε γίνει υπό διαφορετικές συνθήκες.

Για να βρούμε την περίοδο που είχαν συνυπάρξει, θα παραμείνουμε στο περιβάλλον της Βαγιαδολίδ, αλλά θα επιστρέψουμε μερικά χρόνια πίσω.

Ο Βάσκος τεχνικός βρέθηκε στον πάγκο της ισπανικής ομάδας από το 2006 έως το 2010. Σε αυτό το διάστημα, είχε ως παίκτη τον Άλβαρο Ρούμπιο, ο οποίος αγωνιζόταν ως αμυντικός μέσος!

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί πως ο 46χρονος προπονητής, πλέον, του Ολυμπιακού Β, έχει πραγματοποιήσει τις περισσότερες συμμετοχές του ως παίκτης, υπό τις οδηγίες του Μεντιλίμπαρ! Συνολικά, μαζί μέτρησαν 112 παιχνίδια, τα περισσότερα που είχε ο Ρούμπιο με έναν προπονητή, στην καριέρα του.

👊 RUBIO Y MENDILIBAR, DOS BUENAS PERSONAS.



Álvaro Rubio formó parte de la guardia pretoriana de Mendilibar en el R.Valladolid. Como de bien nacidos es ser agradecidos, Mendi le ha echado un cable al que fuera su extensión en los terrenos de juego. pic.twitter.com/vCo3MYZJSi — Pucelandia (@CarlosPuceland) December 5, 2025

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ισπανό προπονητή, Álvaro Rubio, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της Β’ ομάδας.

Γεννημένος στη La Rioja, στις 18 Απριλίου 1979, πέρασε σχεδόν όλη του την πορεία στη Real Valladolid. Ως ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε σε 310 παιχνίδια με τον ισπανικό σύλλογο από το 2006 έως το 2016. Το 2017 ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα στο ίδιο κλαμπ, περνώντας από τα τμήματα υποδομής, από τη δεύτερη ομάδα και από το προπονητικό επιτελείο της πρώτης ομάδας, φτάνοντας να εκτελέσει και χρέη head coach.

Βοηθός του στον Ολυμπιακό Κ23 αναλαμβάνει ο Ισπανός Victor Cuadrillero Martinez, με τον οποίο συνυπήρξαν στη Real Valladolid.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός τους καλωσορίζει και τους εύχεται καλή επιτυχία».