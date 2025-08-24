Ο Μάρκο Νίκολιτς αν και η ΑΕΚ επικράτησε απέναντι στον Πανσερραϊκό (24/08, 2-0), χτύπησε «καμπανάκι» εν όψει της συνέχειας!

Η πρώτη «αποστολή» της ΑΕΚ στην «εποχή Μάρκο Νίκολιτς» ήταν επιτυχημένη στη Stoiximan Super League. Η «Ένωση» επικράτησε του Πανσερραϊκού (24/08, 2-0) στην OPAP Arena, σε ένα ματς που «έσβησε» από το πρώτο ημίχρονο.

Ο Πέτρος Μάνταλος στο 23’ και ο Ζίνι στο 27’ ήταν οι άνθρωποι, που «χάρισαν» το πρώτο «τρίποντο» της σεζόν στην ομάδα τους.

Το σερί του Μάνταλου στην Ελλάδα & η «προειδοποίηση» του Ζίνι, που έγινε… ανησυχία για την ΑΕΚ (video) Η ΑΕΚ μέσα σε ελάχιστα λεπτά πήρε «αέρα» δύο τερμάτων απέναντι στον Πανσερραϊκό, με τον Ζίνι να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Ωστόσο, λίγο μετά το «παρθενικό» του γκολ με την «Ένωση» αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού.

Παρά τη νίκη της ΑΕΚ, ο Μάρκος Νίκολιτς χτύπησε «καμπανάκια» εν όψει της συνέχειας. Αν και ικανοποιημένος από το τελικό αποτέλεσμα, είπε χαρακτηριστικά πως «υπήρχαν πολλά πράγματα που δεν του άρεσαν». Κι όλα αυτά, ενώ «προειδοποίησε» τους παίκτες του πως το ματς με την Άντερλεχτ (28/08, 21:00) είναι το πιο σημαντικό αυτήν την περιόδο της σεζόν.

Την ίδια ώρα, αποκάλυψε στην COSMOTE TV πως τα πλάνα του έχουν «αλλάξει». Αυτό αφορά τους πολλούς τραυματισμούς που έχει η ομάδα του.

Συγκεκριμένα, ο Σέρβος τεχνικός είπε πως μετά την απουσία του Ρομπέρτο Περέιρα χρησιμοποιεί περισσότερους τους εξτρέμ. Ωστόσο, τόνισε πως οι «κιτρινόμαυροι» καθ’ όλη τη διάρκεια τη σεζόν θα έχουν δύο ή τρεις διαφορετικές διατάξεις.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς:

Για το αν του άρεσαν όσα είδε:

«Πολλά πράγματα μου άρεσαν, πολλά μου δεν μου άρεσαν. Μετά όμως από ένα δύσκολο ευρωπαϊκό παιχνίδι, νομίζω ελέγξαμε καλά το ματς, οπότε πιστεύω πως η εμφάνισή μας ήταν οκ. Είχαμε επίσης ένα δύσκολο και πολύωρο. Κάναμε κάποιες αλλαγές με πλάνο, το οποίο ανατράπηκε λόγω του τραυματισμού του Ζίνι.

Πατάμε στο έδαφος και πρέπει να δούμε αύριο την κατάσταση όλων των παικτών. Τώρα πρέπει να προετοιμαστούμε για την Πέμπτη για το πιο σημαντικό ματς σε αυτή την περίοδο της σεζόν».

Για την απόφασή του να αλλάξει σχηματισμό:

«Μετά τον τραυματισμό του Περέιρα χρησιμοποιούμε περισσότερο τους εξτρέμ. Ούτως ή άλλως ,είχα πει ότι θα χρησιμοποιήσω δύο ή τρεις διατάξεις. Εχουμε αλλάξει σχηματισμό λόγω και των τραυματισμών».

Δείτε παρακάτω τις δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς: