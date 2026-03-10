Ο Ολυμπιακός κλείνει 101 χρόνια ζωής και το Footmercato θέλησε να κάνει ένα θέμα με αφορμή το γεγονός, πλέκοντας παράλληλα το «εγκώμιο» του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Με αφορμή τα 101 χρόνια που «κλείνει» ο Ολυμπιακός, η γαλλική ιστοσελίδα «Footmercato» έκανε ένα σύντομο αφιέρωμα στους Πειραιώτες.

Παράλληλα, η γαλλική ιστοσελίδα χαρακτήρισε τον Βαγγέλη Μαρινάκη ως τον πιο επιτυχημένο πρόεδρο στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, κάνοντας αναφορά στους τίτλους που έχει κατακτήσει ο Ολυμπιακός επί προεδρίας του.

Φυσικά, ξεχωριστή αναφορά είχαν τα ιστορικά ευρωπαϊκά τρόπαια του 2024, όταν οι «ερυθρόλευκοι» κατέκτησαν το Europa Conference League, αλλά και το UEFA Youth League.

Αναλυτικά, το αφιέρωμα του «Footmercato»:

«Ο Ολυμπιακός γιορτάζει σήμερα την 101η επέτειό του, σηματοδοτώντας ένα ακόμα ορόσημο στην ιστορία του πιο επιτυχημένου συλλόγου στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Με χρονολογία ίδρυσης το 1925 στον Πειραιά, ο Ολυμπιακός καθιερώθηκε ως ηγετική δύναμη στην Ελλάδα, με ένα ιδιαίτερο ρεκόρ.

Υπό την προεδρία του Βαγγέλη Μαρινάκη ο σύλλογος εδραίωσε την κυριαρχία του στο ελληνικό ποδόσφαιρο, κατακτώντας 19 εθνικούς τίτλους, καθιστώντας τον τον πιο επιτυχημένο πρόεδρο στην ιστορία της χώρας.

Είναι δύσκολο να εντοπίσει κανείς την καλύτερη ανάμνηση της θητείας του στην προεδρία, αλλά η σεζόν 2023-24 σηματοδότησε ένα ιστορικό σημείο για τον σύλλογο. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρώτο του ευρωπαϊκό τρόπαιο, θριαμβεύοντας στο Europa Conference League, ενώ η ομάδα Νέων κέρδισε το Youth League την ίδια χρονιά.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, καθώς καμία ομάδα δεν έχει κερδίσει ποτέ ξανά δύο μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, τόσο σε επαγγελματικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο Νέων την ίδια σεζόν».