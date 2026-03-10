Το μήνυμα που έστειλε ο Ολυμπιακός, για τη συμπλήρωση των 101 χρόνων ιστορίας του.

Ο Ολυμπιακός «κλείνει» 101 χρόνια ζωής και δεν θα μπορούσε, παρά να στείλει το δικό του μήνυμα.

Μετά την κατάκτηση του πρώτου ευρωπαϊκού τροπαίου στην ιστορία του συλλόγου, αλλά και το εγχώριο νταμπλ, την περασμένη σεζόν, στη συμπλήρωση ενός αιώνα από την ίδρυση των Πειραιωτών, οι «ερυθρόλευκοι» φαίνεται πως στοχεύουν σε ήδη περισσότερα στο μέλλον.

Σε αυτό το πλαίσιο κινήθηκαν και οι ευχές που έδωσε μέσω των λογαριασμών της στα social media η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

«101 χρόνια μαζί. Μοιραζόμαστε έναν κοινό παλμό, ένα κοινό πάθος.

Αυτή η επέτειος είναι αφιερωμένη σε όλους τους φιλάθλους κάθε γενιάς, που τραγούδησαν, πίστεψαν και στάθηκαν στο πλευρό μας. Τα καλύτερα έρχονται», ανέφερε συγκεκριμένα το μήνυμα.

Δείτε την ανάρτηση:

Παράλληλα, το δικό του μήνυμα έστειλε και ο Βαγγέλης Μαρινάκης:

«Σήμερα, ο Ολυμπιακός συμπληρώνει 101 χρόνια ένδοξης ιστορίας.

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για περισσότερο από έναν αιώνα, είναι σύμβολο υπερηφάνειας και δύναμης για τον Πειραιά, για την Ελλάδα και για τα εκατομμύρια των φιλάθλων του Ολυμπιακού σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο Ολυμπιακός ιδρύθηκε για να εκπροσωπεί το αθλητικό μεγαλείο, το πάθος, τη νίκη. Αυτές οι αξίες εξακολουθούν να μας καθοδηγούν από το 1925 ως σήμερα χωρίς να αλλάζουμε πορεία.

Καθώς μπήκαμε πλέον στον δεύτερο αιώνα της ιστορίας μας, η δέσμευσή μας παραμένει αμετάβλητη: να προστατεύουμε τις αξίες του Ολυμπιακού, να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε στο υψηλότερο επίπεδο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και να συνεχίσουμε να χτίζουμε ένα μέλλον αντάξιο της μεγάλης κληρονομιάς του Συλλόγου μας. Να υψώνουμε την ερυθρόλευκη διαρκώς ψηλότερα.

Μαζί, ενωμένοι και αποφασισμένοι, με σκληρή δουλειά και σεβασμό προς την ιστορία μας, θα συνεχίσουμε να γράφουμε νέες χρυσές σελίδες στην ιστορία του ΘΡΥΛΟΥ του παγκόσμιου αθλητισμού και να ζούμε όλοι μαζί μεγάλες στιγμές υπερηφάνειας!

Χρόνια πολλά ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΑΓΑΠΗ.

Περήφανος που είμαι Ολυμπιακός!

Βαγγέλης Μαρινάκης».

Ενώ η ΚΑΕ Ολυμπιακός έγραψε:

«101 χρόνια Θρύλος! 101 χρόνια ιστορίας, περηφάνιας και πάθους! Χρόνια πολλά Ολυμπιακέ μας».