Ο Ζώης Κραργύρης έστειλε το πρώτο του μήνυμα, μετά την επέμβασή του στο γόνατο, λέγοντας ένα ξεχωριστό «ευχαριστώ» στον Μάρκο Νίκολιτς και τον Μάριο Ηλιόπουλο.

Ο Ζώης Καραργύρης ήταν ο μεγάλος άτυχος της ΑΕΚ για τη φετινή σεζόν.

Μόλις είχε πάρει τα πρώτα λεπτά συμμετοχής του τραυματίστηκε σοβαρά και θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς υπέστη ρήξη χιαστών.

Ο 18χρονος επιθετικός χειρουργήθηκε πριν από λίγες ώρες και πλέον ξεκινάει τον «δύσβατο» δρόμο της αποθεραπείας.

Λίγες ώρες, μετά την επέμβασή του έστειλε και το πρώτο του μήνυμα. Ο Ζώης Καραργύρης «ευχαρίστησε» όλο τον οργανισμό της «Ένωσης», ενώ αναφέρθηκε ξεχωριστά σε δύο άτομα.

Ποια ήταν αυτά; Ο Μάρκο Νίκολιτς και ο Μάριος Ηλιόπουλος, καθώς θέλησε να τους πει ένα παραπάνω «ευχαριστώ»!

Για την ιστορία, ο νεαρός ποδοσφαιριστής πρόλαβε να αγωνιστεί μόλις 18 λεπτά, με τη φανέλα της ΑΕΚ. Μία του συμμετοχή ήταν στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, ενώ άλλη μία στη Stoiximan Super League.

Ο ποδοσφαιριστής Ζώης Καραργύρης υπεβλήθη χθες σε επέμβαση ρήξης πρόσθιου χιαστού στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών από τον επικεφαλής της ιατρικής ομάδας της ΑΕΚ κ. Παντελή Νικολάου. Του ευχόμαστε να επιστρέψει στα γήπεδα υγιής και δυνατός.

Αναλυτικά, το μήνυμα του Ζωή Καραργύρη:

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω ολόκληρο τον οργανισμό της ΑΕΚ, τους συμπαίκτες μου, το προπονητικό και το ιατρικό επιτελείο, καθώς και τον κόσμο για τα μηνύματα στήριξης αυτές τις ημέρες.

Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στον προπονητή και στον πρόεδρο, προσωπικά, για το ενδιαφέρον και τη στήριξή τους.

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει».