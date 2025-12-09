Ο Ζώης Καραργύρης στάθηκε τρομερά άτυχος και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης, για τους επόμενους μήνες.

Η ΑΕΚ υπέστη μεγάλο σοκ, καθώς ο Ζώης Καραργύρης, μόλις λίγες ημέρες μετά το ντεμπούτο του με τη φανέλα της «Ένωσης», υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο.

Ο νεαρός επιθετικός, που διακρίθηκε στην ομάδα Κ19 των «κιτρινόμαυρων», τραυματίστηκε στην προπόνηση της Δευτέρας (09/12).

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων, δυστυχώς, επιβεβαίωσαν τους χειρότερους φόβους των υπευθύνων της Ένωσης.

Όπως έγινε γνωστό, ο Ζώης Καραργύρης, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση την Πέμπτη (11/12).

Φυσικά, θα απέχει από την αγωνιστική δράση για αρκετούς μήνες, ενώ η λογική λέει πως θα επιστρέψει από τη νέα σεζόν, από το καλοκαίρι και μετά.

Ο νεαρός επιθετικός διένυε μία εκπληκτικά σεζόν με την Κ19 της ΑΕΚ. Είναι χαρακτηριστικό πως σε 10 ματς στο πρωτάθλημα, πρόλαβε να πετύχει 13 γκολ, ενώ μοίρασε και 1 ασίστ.