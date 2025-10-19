Ώρα για ντέρμπι «Δικεφάλων»! Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ (19/10, 21:00), σε μία σπουδαία αναμέτρηση. Ποιες είναι οι πιθανές ενδεκάδες των δύο ομάδων;

Η 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League έχει ξεκινήσει για τα… καλά.

Φυσικά, η αναμέτρηση που «κλέβει» τις εντυπώσεις είναι το ΑΕΚ – ΠΑΟΚ (19/10, 21:00), στο πρώτο ντέρμπι «Δικεφάλων» της σεζόν!

Παράλληλα, μιλάμε για μία «μάχη», που θα είναι το πρώτο μεγάλο παιχνίδι του Μάρκο Νίκολιτς στην Ελλάδα.

Κι όμως, στο Νίκολιτς vs Λουτσέσκου, υπάρχει «παρελθόν» Ο Ραζβάν Λουτσέσκου είναι χρόνια μέρος του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Μάρκο Νίκολιτς όχι, αλλά στο ΑΕΚ-ΠΑΟΚ (19/10, 21:00) δεν θα συναντηθούν για πρώτη φορά.

Ποιες είναι οι σκέψεις των δύο προπονητών, για τις βασικές ενδεκάδες;

Θα ξεκινήσουμε με την γηπεδούχο, ΑΕΚ. Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Θωμάς Στρακόσα. Δεξιά στην άμυνα θα είναι ο Λάζαρος Ρότα, ενώ αριστερά προβάδισμα έχει ο Σταύρος Πήλιος.

Στα μετόπισθεν ο Ντομαγκόι Βίντα έχει «κλειδώσει» τη συμμετοχή του. Για τον παρτενέρ του τα πράγματα είναι αρκετά «περίπλοκα». Ο Αρόλντ Μουκουντί κάνει… αγώνα δρόμου για να τα καταφέρει, αλλά δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες αυτό το σενάριο.

Ο Ηλίας Ατματσίδης θα βρίσκεται την Κυριακή 19 Οκτωβρίου στην OPAP Arena για να συναντηθεί με τους φίλους της ΑΕΚ, να φωτογραφηθεί μαζί τους και να υπογράψει αυτόγραφα.

Το «Meet and Greet the Legends» συνεχίζεται με τον εμβληματικό τερματοφύλακα της δεκαετίας 1992-2002 που θα… pic.twitter.com/E0fIyNQ75d — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) October 17, 2025

Αν δεν μπορέσει να δηλώσει «παρών», όλα δείχνουν ότι ο Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος θα προτιμηθεί έναντι του Μάρκο Γκρούγιτς.

Στα χαφ θα είναι -πιθανότατα- οι Ραζβάν Μαρίν και Ορμπελίν Πινέδα. Στην κορυφή θα είναι ο Λούκα Γιόβιτς, ενώ στην τριάδα από πίσω του το τοπίο είναι «θολό».

Τη δεδομένη στιγμή, οι Ζοάο Μάριο, Ντέρεκ Κουτέσα και Νίκλας Ελίασον έχουν προβάδισμα, ενώ οι Πέτρος Μάνταλος, Αμπουμπακαρί Κοϊτά έχουν τις πιθανότητές τους.

Η πιθανή ενδεκάδα της ΑΕΚ:

Στρακόσα, Ρότα, Πήλιος (Πενράις), Βίντα, Χρυσόπουλος (Μουκουντί – Γκρούγιτς), Μαρίν, Πινέδα, Ζοάο Μάριο, Κουτέσα (Μάνταλος), Ελίασον (Κοϊτά), Γιόβιτς.

Ο «γρίφος» του ΠΑΟΚ για την ενδεκάδα είναι λίγο πιο εύκολος. Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Αντώνης Τσιφτσής.

#TrainingReport Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ. Διαβάστε τα τελευταία νέα της ομάδας μας μέσα από το https://t.co/8645bAjREk. #training #news #PAOK #OurWay — PAOK FC (@PAOK_FC) October 18, 2025

Δεξιά στην άμυνα θα είναι οι Τζόντζο Κένι και αριστερά ο Μπάμπα, ενώ στα στόπερ οι Ντέγιαν Λόβρεν και Τόμας Κεντζιόρα έχουν προβάδισμα.

Οι Σουαλιχό Μεϊτέ και Μαγκομέντ Οζντόεφ θα είναι στα χαφ, ενώ μπροστά τους θα παίξει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.

Στο ένα «φτερό» της επίθεσης θα είναι ο Τάισον, ενώ στο άλλο ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ενώ στην κορυφή ο Γιώργος Γιακουμάκης.

Η πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ:

Τσιφτσής, Κένι, Μπάμπα, Λόβρεν, Κεντζιόρα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Γιακουμάκης.