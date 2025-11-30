Όλοι κινούμαστε σε ρυθμούς ντέρμπι! Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την ΑΕΚ (30/11, 21:00) σε ένα ματς-φωτιά για τη Stoiximan Super League.
Οι δύο ομάδες έρχονται με… φόρα, μετά τις σημαντικές νίκες που πέτυχαν στην Ευρώπη. Ωστόσο, μένει να φανεί τι θα κάνουν και στο ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς όποια ηττηθεί, υπάρχει η πιθανότητα να «χάσει» έδαφος απ’ την κορυφή.
Για αυτό και μιλάμε για μία αναμέτρηση, που θα είναι πολύ σημαντική για την «οικονομία» της σεζόν.
Σε έναν αγώνα που και ο Πέτρος Μάνταλος θα ήθελε να «επιβεβαίωσει» τον τίτλο του καλύτερου «σερβιτόρου» της τελευταίας 5ετίας.
Κι αυτό, γιατί κόντρα στους «πράσινους» στις τελευταίες αναμετρήσεις τα… βρίσκει σκούρα.
Πρώτος στο πρωτάθλημα, στο… μηδέν με τον Παναθηναϊκό εδώ και 5.5 χρόνια
Από τη σεζόν 2020-21 και μετέπειτα ο ποδοσφαιριστής της «Ένωσης» είναι αυτός με τις περισσότερες ασίστ στο πρωτάθλημα. Κι όμως, ο 34χρονος μέσος έχει ξεχωρίσει ανάμεσα σε όλους τους παίκτες που έχουν περάσει από τη Stoiximan Super League.
Ωστόσο, στα τελευταία 18 παιχνίδια απέναντι στον Παναθηναϊκό είναι στο… μηδέν.
Για να βρούμε την τελευταία φορά που «σέρβιρε» ένα τέρμα θα πρέπει να «ταξιδέψουμε» στα Play Offs της σεζόν 2020.
Σε ένα ματς, όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξένησε την ΑΕΚ ο Πέτρος Μάνταλος είχε κάνει την ασίστ στον Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι για το 0-1!
Έκτοτε καμία άλλη αναμέτρηση δεν έχει καταφέρει ο Έλληνας μέσος να καταγράψει μία τελική πάσα απέναντι στους «πράσινους».
Ποιο είναι το πιο εντυπωσιακό της υπόθεσης; Πως αν δούμε την αποστολή της ομάδας του κανένας συμπαίκτης του δεν παραμένει ίδιος!
Κι όμως από εκείνο το Παναθηναϊκός – ΑΕΚ, μόνο ο Πέτρος Μάνταλος έχει μείνει «αμετακίνητος» από την αποστολή της «Ένωσης»!
Θα μπορέσει να «σπάσει» αυτή η παράδοση; Την απάντηση θα την έχουμε σε λίγες ώρες…