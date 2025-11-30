Τι και αν ο Πέτρος Μάνταλος τα τελευταίες πέντε σεζόν είναι ο καλύτερος «σερβιτόρος» του πρωταθλήματος; Κόντρα στον Παναθηναϊκό χρειάζεται μία «επιστροφή»!

Όλοι κινούμαστε σε ρυθμούς ντέρμπι! Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την ΑΕΚ (30/11, 21:00) σε ένα ματς-φωτιά για τη Stoiximan Super League.

Οι δύο ομάδες έρχονται με… φόρα, μετά τις σημαντικές νίκες που πέτυχαν στην Ευρώπη. Ωστόσο, μένει να φανεί τι θα κάνουν και στο ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς όποια ηττηθεί, υπάρχει η πιθανότητα να «χάσει» έδαφος απ’ την κορυφή.

Για αυτό και μιλάμε για μία αναμέτρηση, που θα είναι πολύ σημαντική για την «οικονομία» της σεζόν.

ΑΕΚ & Παναθηναϊκός «βλέπουν» 8άδα και φτιάχνουν την Ελλάδα Σημαντική βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο αφού ΑΕΚ και Παναθηναϊκός έκαναν άλμα πρόκρισης για την επόμενη φάση, ακόμα και απευθείας.

Σε έναν αγώνα που και ο Πέτρος Μάνταλος θα ήθελε να «επιβεβαίωσει» τον τίτλο του καλύτερου «σερβιτόρου» της τελευταίας 5ετίας.

Κι αυτό, γιατί κόντρα στους «πράσινους» στις τελευταίες αναμετρήσεις τα… βρίσκει σκούρα.

Η ΑΕΚ έβαλε «φρένο» σε ένα απίθανο εντός έδρας σερί της Φιορεντίνα στην Ευρώπη! Η ΑΕΚ έφυγε με ένα ιστορικό «διπλό» στις αποσκευές από τη Φλωρεντία, για να σταματήσει ένα «τρελό» εντός έδρας σερί της Φιορεντίνα!

Πρώτος στο πρωτάθλημα, στο… μηδέν με τον Παναθηναϊκό εδώ και 5.5 χρόνια

Από τη σεζόν 2020-21 και μετέπειτα ο ποδοσφαιριστής της «Ένωσης» είναι αυτός με τις περισσότερες ασίστ στο πρωτάθλημα. Κι όμως, ο 34χρονος μέσος έχει ξεχωρίσει ανάμεσα σε όλους τους παίκτες που έχουν περάσει από τη Stoiximan Super League.

Ωστόσο, στα τελευταία 18 παιχνίδια απέναντι στον Παναθηναϊκό είναι στο… μηδέν.

Για να βρούμε την τελευταία φορά που «σέρβιρε» ένα τέρμα θα πρέπει να «ταξιδέψουμε» στα Play Offs της σεζόν 2020.

Σε ένα ματς, όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξένησε την ΑΕΚ ο Πέτρος Μάνταλος είχε κάνει την ασίστ στον Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι για το 0-1!

Έκτοτε καμία άλλη αναμέτρηση δεν έχει καταφέρει ο Έλληνας μέσος να καταγράψει μία τελική πάσα απέναντι στους «πράσινους».

Ποιο είναι το πιο εντυπωσιακό της υπόθεσης; Πως αν δούμε την αποστολή της ομάδας του κανένας συμπαίκτης του δεν παραμένει ίδιος!



Κι όμως από εκείνο το Παναθηναϊκός – ΑΕΚ, μόνο ο Πέτρος Μάνταλος έχει μείνει «αμετακίνητος» από την αποστολή της «Ένωσης»!

Θα μπορέσει να «σπάσει» αυτή η παράδοση; Την απάντηση θα την έχουμε σε λίγες ώρες…

Δείτε παρακάτω την αποστολή της ΑΕΚ, όταν «σέρβιρε» τελευταία φορά ο Πέτρος Μάνταλος: