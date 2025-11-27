Σημαντική βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο αφού ΑΕΚ και Παναθηναϊκός έκαναν άλμα πρόκρισης για την επόμενη φάση, ακόμα και απευθείας.

Τώρα μάλιστα…! Πλατύ χαμόγελο για το ελληνικό ποδόσφαιρο και τους φίλους της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού, πριν την μεταξύ τους συνάντηση για τη Stoiximan Super League που ακολουθεί.

Ο «δικέφαλος» πέταξε πάνω από την αναγεννησιακή Φλωρεντία, βυθίζοντας ακόμα πιο χαμηλά την Φιορεντίνα στις δυσκολίες της, ξεπερνώντας την και στην κατάταξη του Europea League. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς εμφανίστηκε διαβασμένη, δεν το φοβήθηκε το παιχνίδι και με τη βοήθεια του… VAR (δύο ακυρωμένα γκολ για τους γηπεδούχους), έφτασε σε μία πολυπόθητη νίκη με 1-0 στην Ιταλία.

Το «χρυσό» τέρμα που αύξησε αρκετά τις πιθανότητες της ελληνικής ομάδας για παρουσία στις καλύτερες οκτώ ομάδες του Conference League, προήλθε από το πλασέ του Γκατσίνοβιτς. «Σημάδεψε» το δοκάρι ο Ζίνι που αποχώρησε τραυματίας και για τον οποίο υπάρχει ανησυχία.

Η μεγάλη νίκη της ΑΕΚ στην Τοσκάνη την έφερε στη 10η θέση και τους 7 βαθμούς μετά από τέσσερα παιχνίδια, ούσα ισόβαθμη με άλλες πέντε ομάδες αλλά και σε απόσταση μιας νίκης ακόμα και από την κορυφή και τη Σαμσούνσπορ, με την οποία θα παίξει στην επόμενη στροφή.

Τρίποντο εκτόξευσης πήρε και ο Παναθηναϊκός στο βροχερό ΟΑΚΑ απέναντι στην αξιόμαχη πρωταθλήτρια Αυστρίας Στρουμ Γκρατς, χάρις στο πολύ όμορφο τέρμα του Καλάμπρια στο 74′. Οι «πράσινοι» που είχαν αρκετές απουσίες και σχήμα ανάγκης με αρκετούς πειραματισμούς ήταν κυνικοί στην επίθεσή τους για να μεγιστοποιήσουν τις πιθανότητές τους για πρόκριση. Ακόμα και για απευθείας.

Το «τριφύλλι» σκαρφάλωσε στη 14η θέση του Europa League, έχοντας συγκεντρώσει 9 βαθμούς σε πέντε παιχνίδια ενώ ο ΠΑΟΚ υποχώρησε στην 17η θέση με τους 8, στα πρόθυρα των ισχυρών των playoffs.

Στα τρία εναπομείναντα ματς με Βικτόρια Πλζεν εντός, Φερεντσβάρος εκτός και Ρόμα εντός, ο Παναθηναϊκός μπορεί ακόμα και να πλασαριστεί στην πρώτη 8άδα, από την οποία απέχει πλέον μόλις έναν βαθμό.

Κρατιέται η Ελλάδα, πιέζει η Πολωνία

Τα θετικά αποτελέσματα της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού, καθώς και η ισοπαλία του ΠΑΟΚ, πρόσφεραν 1000 πόντους στην Ελλάδα που συνεχίζει να κρατά την 11η θέση στο ranking της UEFA, παρά την πολύ καλή βραδιά που είχε η Πολωνία με 3 νίκες και μία ήττα των ομάδων της στα Κύπελλα Ευρώπης.

Παράλληλα οι Τσέχοι που βρίσκονται μπροστά από την Ελλάδα, είχαν κι εκείνοι ευχάριστα μαντάτα αφού Σπάρτα Πράγας και Σίγκμα Όλομουτς κέρδισαν ενώ και η Βικτόρια Πλζεν ήρθε ισόπαλη. Συνεπώς η πολύ καλή ελληνική συγκομιδή, δεν καθρεφτίστηκε στο βαθμό που θα περίμεναν άπαντες στον πίνακα αφού και οι ανταγωνίστριες χώρες «χαμογέλασαν».

Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA:

10. Τσεχία 44.300 ( 4/5)

11. Ελλάδα 41.113 (4/5)

12. Πολωνία 40.375 (4/5)

13. Νορβηγία 38.388 (2/4)

14. Δανία 37.981 (2/4)

15. Ελβετία 33.100 (3/5)