Ο Ράφα Μπενίτεθ «στάθηκε» σε συγκριμένα πράγματα από τη νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στον Λεβαδειακό (08/03, 1-4).

Ο Παναθηναϊκός μπόρεσε να πάρει μία τεράστια νίκη απέναντι στον Λεβαδειακό (08/03, 1-4), για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Σε ένα αποτέλεσμα, που «κλείδωσε» και την 4άδα, μιας και πλέον τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει στη βαθμολογία.

Το «τριφύλλι» ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Γεγονός, που το δείχνει και το τελικό σκορ, μιας και είχαν τα… ηνία του ματς για τη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης.

Ο Ράφα Μπενίτεθ ήταν πάρα πολύ ικανοποιημένος από την εμφάνιση της ομάδας του, όπως τόνισε και στις δηλώσεις του στην κάμερα των καναλιών Novasports.

Παράλληλα, ο Ισπανός τεχνικός ανέφερε πως πολλά ήταν τα πράγματα που του άρεσαν, ενώ ανάμεσα σε αυτά ήταν το «ομαδικό πνεύμα», αλλά και η «ομαδική δουλειά».

Αναλυτικά, τι είπε ο Ράφα Μπενίτεθ:

«Δεν είμαι Άγγλος, όμως τέτοιες εμφανίσεις τις χαρακτηρίζουν ως “επαγγελματικές”. Από το πρώτο λεπτό ελέγξαμε το παιχνίδι, ήμασταν πιο απειλητικοί και πετύχαμε αυτό που θέλαμε ερχόμενοι εδώ. Μου άρεσαν πολλά πράγματα, όπως η ομαδική δουλειά και το ομαδικό μας πνεύμα, που έχει δουλευτεί πολύ καλά τους τελευταίους δύο μήνες.

Η νοοτροπία μας ήταν σωστή. Τα παιδιά προσπαθούν πολύ, ακόμη και όταν δεν τους βγαίνουν κάποια πράγματα στους αγώνες. Όμως τα κατάφεραν και σήμερα χάρη στο ομαδικό πνεύμα».

Για τα παιχνίδια με τη Ρεάλ Μπέτις:

«Κάνοντας έναν μικρό απολογισμό κλειδώσαμε την τετράδα που είναι το μίνιμουμ, στο Κύπελλο φτάσαμε στα ημιτελικά και στην Ευρώπη φτάσαμε στους “16”. Ευχαριστιόμαστε αυτό που έχουμε πετύχει και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τη Μπέτις όταν έρθει η στιγμή».