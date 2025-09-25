Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σε δηλώσεις στην COSMOTE TV «αποκάλυψε» τι θέλει να «αποφύγει» κόντρα στον Λεβαδειακό (27/09, 18:00), ενώ «ενημέρωσε» και το τι συμβαίνει με τους τραυματίες του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός, μετά την επιτυχημένη του «αποστολή» απέναντι στον Asteras AKTOR (24/09, 1-2) συνεχίζει τις προπονήσεις του εν όψει της απαιτητικής σεζόν.

Επόμενό του «εμπόδιο» ο Λεβαδειακός (27/09, 18:00) στο Γ. Καραϊσκάκης, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σε δηλώσεις του στην COSMOTE TV «αποκάλυψε» τι πρέπει να «αποφύγει» η ομάδα του. Συγκεκριμένα, τόνισε πως δεν θέλει οι παίκτες του, να μείνουν στο «όνομα» του αντιπάλου, καθώς ο Λεβαδειακός είναι μία πολύ φορμαρισμένη ομάδα.

Την ίδια ώρα, «ενημέρωσε» και τα όσα ισχύουν με τους τραυματίες των Πειραιωτών. Αρχικά, οι Ροντινέι και Ζέλσον Μαρτίνς κάνουν… αγώνα δρόμου, ώστε να προλάβουν, καθώς η συμμετοχή τους θα κριθεί την τελευταία στιγμή.

Αντίθετα, οι Ρομάν Γιάρεμτσουκ και Λορέντσο Σιπιόνι θα είναι εκτός.

Αναλυτικά, τι είπε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

Για το παιχνίδι στην Τρίπολη:

«Το αποτέλεσμα είναι σημαντικό αλλά μπορεί κάποιες φορές να σε ξεγελάσει. Ειδικά όταν έχεις κερδίσει χωρίς να έχεις παίξει καλά δεν πρέπει να μένεις σε αυτό. Εμείς σκεφτόμαστε με βάση το πως εμφανιστήκαμε στην Τρίπολη και η απόδοση σίγουρα μας προβλημάτισε.

Σε όλες τις ομάδες μπορεί να συμβεί ένα διάστημα να μην είναι καλά ή ένα παιχνίδι να μην είναι καλά ή η απόδοση κάποιου παίκτη να μην είναι καλή. Όμως όταν σε ένα ολόκληρο ημίχρονο όλη η ομάδα δεν πηγαίνει καλά αυτό είναι κάτι που με απασχολεί. Σίγουρα θα υπάρχει η δικαιολογία πως κάποιοι παίκτες δεν έχουν ξαναπαίξει, κάποιοι δεν έχουν ρυθμό γιατί δεν έχουν παίξει πολύ, ωστόσο τα δεδομένα είναι αυτά.

Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όταν έρθει η ευκαιρία μας ώστε να την εκμεταλλευτούμε. Δε μπορούμε να μένουμε στο ότι κάποιος δεν έχει πολύ αγωνιστικό χρόνο, γιατί είμαστε πολλά άτομα. Όλοι θα έχουν τις ευκαιρίες τους και πρέπει να τις εκμεταλλευτούν όταν τις έχουν».

Για το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό:

«Σίγουρα ο Λεβαδειακός είναι μια από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος έως τώρα. Έχουν φέρει πολύ καλά αποτελέσματα. Ήρθαν ισόπαλοι με τον Παναθηναϊκό και έχουν χάσει μόνο από την ΑΕΚ.

Αν μείνουμε στο όνομα του αντιπάλου και τους υποτιμήσουμε είναι σίγουρο πως θα χάσουμε το παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι ώστε επιβάλλουμε τον δικό μας ρυθμό και να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι. Σε διαφορετική περίπτωση θα χάσουμε το παιχνίδι».