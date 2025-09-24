O Μεχντί Ταρέμι έχει ξεκινήσει εξαιρετικά την παρουσία του στον Ολυμπιακό. Γεγονός, που φαίνεται και από τα «νούμερά» του!

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με το… δεξί τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Οι «ερυθρόλευκοι» ταξίδεψαν στην Τρίπολη, για την απαιτητική «αποστολή», απέναντι στον Asteras AKTOR (24/09, 1-2). Ωστόσο, με πρωταγωνιστή τον Μεχντί Ταρέμι μπόρεσαν να «αποδράσουν» με το «τρίποντο».

Ο Ιρανός επιθετικός σκόραρε δύο φορές και έδειξε πως έχει… εγκλιματιστεί πολύ γρήγορα στη νέα του ομάδα. Άλλωστε, αυτό δείχνουν και τα «νούμερά» του.

Η «εκρηκτική» εκκίνηση του Ταρεμί

Πριν από το ματς στην Αρκαδία, ο πρώην ποδοσφαιριστής της Ίντερ μετρούσε συμμετοχές, μόνο ως αλλαγή. Παρ’ όλα αυτά, -σχεδόν- πάντα όποτε είχε την ευκαιρία φώναξε «παρών»!

Στο ντεμπούτο του είχε δύο γκολ, σε περίπου 25 λεπτά συμμετοχής. Απέναντι στον Παναθηναϊκό (21/09, 1-1) ήταν ο ποδοσφαιριστής, που «σέρβιρε» στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ώστε ο Ολυμπιακός να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας στα… χασομέρια.

Στην πρώτη του συμμετοχή στο αρχικό σχήμα ήταν ξανά εκεί, σκοράροντας δύο φορές! Μοναδική φορά, που έπαιξε και δεν μπόρεσε να έχει γκολ ή ασίστ ήταν απέναντι στην Πάφο (17/09, 0-0), όταν και οι Πειραιώτες «κόλλησαν» στο… μηδέν.

Το πιο εντυπωσιακό στατιστικό θα το βρούμε αν «μεταφράσουμε» τις συμμετοχές του σε γκολ σε λεπτά συμμετοχής! Για την ακρίβεια, έχει πέντε σε 167 λεπτά (χωρίς να μετράμε τις καθυστερήσεις)!

Δηλαδή, κάθε 33,4 λεπτά, που είναι στον αγωνιστικό χώρο! Δεν τα λες και άσχημα, για τα πρώτα του τέσσερα ματς στους «ερυθρολεύκους»!

Αναλυτικά, τα λεπτά του Μεχντί Ταρεμί και οι συμμετοχές σε γκολ:

Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός 5-0: Έπαιξε 22 λεπτά, έχοντας δύο γκολ.

Ολυμπιακός – Πάφος 0-0: Έπαιξε 45 λεπτά.

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 1-1: Έπαιξε 10 λεπτά, έχοντας μία ασίστ.

Asteras AKTOR – Ολυμπιακός 1-2: Έπαιξε 90 λεπτά, έχοντας δύο γκολ.

Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του Μεχντί Ταρέμι.