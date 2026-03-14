Η πιθανή ενδεκάδα που θα έχει ο Ολυμπιακός στην αναμέτρηση με τον ΟΦΗ.

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην Κρήτη, στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με αντίπαλο τον ΟΦΗ (14/03, 17:00).

Οι Πειραιώτες θέλουν το τρίποντο, ώστε να επιστρέψουν στα νικηφόρα αποτελέσματα, μετά την ισοπαλία κόντρα στον ΠΑΟΚ, αλλά και για να μείνουν σε απόσταση «αναπνοής» από την πρώτη θέση.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σκέφτεται να ξεκινήσει με δύο φορ στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Κάτι που φάνηκε και από την επιλογή της αποστολής, όπου συμπεριελήφθη ο Κλέιτον, με τον Αντρέ Λουίζ να είναι ο ξένος που έμεινε εκτός, μαζί με τον Μπρούνο που εκτίει ποινή λόγω καρτών.

Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Κωνσταντής Τζολάκης, ενώ στην τετράδα της άμυνας θα βρεθούν οι Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα και Ορτέγκα.

Στα χαφ είναι πολύ πιθανό να δούμε τον Σιπιόνι με τον Μουζακίτη, ενώ στα δύο «φτερά» προβάδισμα έχουν ο Ζέλσον Μαρτίνς με τον Ποντένσε.

Από εκεί και πέρα, το δίδυμο στην επίθεση θα συνθέσουν ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί με τον Μεχντί Ταρέμι.