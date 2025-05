Giani unstoppable from box to box, and Demethryus chips the ‘keeper to finish off the match.



Ο Giani ασταμάτητος από άκρη σε άκρη του γηπέδου, και ο Demethryus "κρεμάει" τον τερματοφύλακα για να σφραγίσει τη νίκη.#AKFC66 pic.twitter.com/mchEcjzJp9